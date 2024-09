El funcionamiento de Correos y fibra en el medio rural sigue dando muchos problemas y exigen a la Administración que refuerce estos servicios

La Alianza UPA-COAG lleva años alertando sobre la precariedad de los servicios de comunicación en el medio rural, y ha denunciado en reiteradas ocasiones el progresivo desmantelamiento, entre otros, del servicio postal en las zonas no urbanas. Para la organización agraria, con el mal funcionamiento de Correos «e agranda la brecha entre el medio rural y el urbano, se reduce el número y la calidad de los servicios básicos en los pueblos, y, por lo tanto, se avanza en su pérdida de población».

Sobre la gestión pública de Correos, destacan que «la figura del cartero en los municipios pequeños sigue siendo fundamental, puesto que el servicio que realiza se convierte en prioritario como medio de comunicación, máxime cuando aún persisten enormes carencias en otro tipo de infraestructuras, como la vial o la conectividad».

Según datos de los sindicatos de Correos, existen zonas en las que el cartero solo reparte una vez a la semana debido a los recortes de hasta un 75% de la plantilla, lo que deteriora el servicio de Correos en la España rural.

LAS DEFICIENCIAS PROVOCAN MUCHOS PROBLEMAS A LOS HABITANTES RURALES: CITAS MÉDICAS QUE NO LLEGAN,RECARGOS POR NO PAGAR A TIEMPO…

Llaman la atención sobre las deficiencias en el servicio postal de Correos en períodos estivales, donde las sustituciones de carteros titulares suponen en muchas ocasiones un verdadero quebradero de cabeza para los vecinos por los problemas que ocasiona.

«Problemas como el retraso en la recepción de citaciones médicas, las cuales llevan meses de espera en múltiples ocasiones. O el recargo de tasas por no realizar los pagos en los plazos estipulados, entre otros. Los vecinos afectados por estas carencias se ven indefensos ante la imposibilidad de demostrar y poder justificar ante las instituciones dichos retrasos que no hacen más que ocasionarles múltiples contratiempos».

Por ello, la Alianza UPA-COAG exige un servicio postal de Correos «que se preocupe por los usuarios, ya que es público, y que cubra las necesidades en todos los períodos del año. Porque a pesar de que la persona contratada para sustituir al cartero titular sea eficiente, en muchas ocasiones no puede dar más de sí al tener que cubrir muchas áreas rurales dentro de su ruta de trabajo. Y ya no hablemos si se trata de una persona que no tenga capacidad de reacción ante situaciones como cambio de nombre de las calles (renombradas) en las direcciones de envío, etc».

ZONAS OSCURAS Y ZONAS EN BLANCO EN EL DESPLIEGUE DE LA BANDA ANCHA

Por lo que se refiere a la conectividad, el mapa de despliegue de la banda ancha en España que elabora periódicamente el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, contiene zonas oscuras y zonas en blanco en función del nivel de conectividad. Las zonas con un color más intenso es donde la conectividad es más alta; por el contrario, los puntos blancos indican que la cobertura es alarmantemente baja. Amplias zonas de la periferia de Castilla y León, y muy particularmente las provincias de Salamanca y Soria, están llenas de estos últimos.

El último informe del Ministerio para la Transformación Digital muestra que la conectividad en España crece a un ritmo más o menos razonable desde 2013 hasta 2023. Aun así, el medio rural presenta una diferencia de 13 puntos menor respecto del índice general de cobertura. Es notorio que en muchos pueblos de la Comunidad de Castilla y León es prácticamente imposible conectarse a internet. En este aspecto Salamanca es una de las provincias con menor conectividad a escala nacional.

Otra problemática que hace referencia a las comunicaciones es la forma de instalar la fibra óptica en los pequeños pueblos. Los afectados a menudo denuncian que las empresas llegan a los pueblos en los meses donde hay poca población y, en algunos casos, sin pedir permiso ni contar con el beneplácito de los vecinos, arrasan con caminos y fachadas para instalar su cableado.