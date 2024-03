La España vaciada no tiene quien le escriba o por lo menos no quien le entregue las cartas: denuncian la falta de carteros en el medio rural

El olvido y el abandono de las instituciones, administraciones y empresas del mundo rural sigue estando muy vigente y cada día se da un paso más en el peor de los sentidos. Y es que la España vaciada no tiene quien le escriba o por lo menos no quien le entregue las cartas. Y buena prueba de ello es la denuncia del alcalde del Ayuntamiento de Artieda, Luis Solana, que critica que desde el pasado 8 de marzo «estamos sin reparto del correo en nuestro pueblo, no es la primera vez que nos quedamos sin carteros, ya que el pasado mes de diciembre estuvimos también sin correo desde el día 12 hasta el 28. El balance es que en los últimos 3 meses llevaremos casi 1 mes sin reparto (si sumamos los días de diciembre y ahora los de marzo)».

Ante esta situación, lamenta que «ahora, parece ser que el motivo de la falta del servicio, es el mal estado de las ruedas del vehículo de reparto. Nos parece inconcebible que un cambio de ruedas no se tramite a la mayor brevedad posible y se opte por dejar sin reparto durante más de 12 días los siguientes pueblos: Navardún, Salvatierra de Escá, Sigüés, Lorbés, Artieda, Mianos y Asso-Veral».

Para este regidor y el del resto de localidades afectadas «hay una falta de voluntad manifiesta por parte de Correos para resolver este simple problema y además hay una absoluta dejadez en el cuidado del servicio de rurales en los últimos meses».

Recuerdan que cuando en el pasado mes de diciembre estuvieron sin cartera, escribieron desde el Ayuntamiento de Artieda al departamento de Recursos Humanos de Zaragoza de Correos «que ni siquiera nos respondió».

Ahora han presentado la correspondiente reclamación on-line y hemos presentado en consumo las hojas de reclamaciones correspondientes.

La reclamación on-line es la única vía que Correos pone a su disposición como usuarios «y de momento solo nos han dado “una respuesta tipo” y ni nos ha solucionado nada, ni nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Mientras tanto, seguimos esperando que los carteros vuelvan a nuestros pueblos», lamenta este alcalde rural.

