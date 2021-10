El comisionado para el cambio climático de la Junta andaluza defiende que «la sociedad debe reducir el consumo de carne»

Juan Manuel Muñoz, comisionado para el cambio climático y modelo energético de la Junta andaluza (PP y Ciudadanos), tiene claro que la sociedad debe reducir el consumo de carne para frenar el calentamiento global: “Tendremos que hacer un esfuerzo por limitar el consumo de carne (…) Tenemos todos que autoconvencernos de que la transición exige sacrificios, sobre todo a los que les guste la carne”, según ha señalado a Javier Martín-Arroyo en una entrevista en elpais.com.

Estas declaraciones chocan directamente con la postura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que ha venido defendiendo al sector ganadero con ayudas extraordinarias y que fue especialmente crítica con la postura del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando propuso exactamente lo mismo.

Preguntado sobre si es necesario reducir el número de cabezas de ganado, Muñoz asegura que «No me gusta prohibir nada. Esto es una medida de educación, una labor didáctica, la sociedad debe exigir. Si estoy preocupado por el medio ambiente, no tiene sentido consumir sin ningún criterio medioambiental. Tenemos que dar ese paso adelante. En 5 ó 10 años el consumo de carne variará a la baja, pero también el consumo de productos más contaminantes, se verá la trazabilidad medioambiental de los productos y le exigiremos a la industria que produzca productos más saludables y acordes al medio ambiente. Pero no soy partidario de prohibir por sistema. El sector de la carne se ha visto más afectado por determinadas declaraciones públicas [en referencia a Garzón], pero también hay otros sectores que contaminan igual que la carne y en cambio no se han visto afectados».

Sin embargo, al ser inquirido sobre el consumo de carne, el comisionado para el cambio climático de la Junta andaluza, afirma que «No es que abogue, es que consumir carne, porque lo dicen los científicos, afecta. Tenemos todos que autoconvencernos de que la transición exige sacrificios, sobre todo a los que les guste la carne. Yo no soy nadie para recomendar, pero tendremos que hacer un esfuerzo por limitar el consumo de carne. Igual que por no consumir agua y tener coches más limpios.»