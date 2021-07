Más reacciones de indignación y enfado en el sector ganadero ante la campaña de Garzón contra la carne que piden retirar

La campaña lanzada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para pedir que se disminuyera el consumo de carne, no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a Luis Planas que ya la ha calificado como un error cuando le han preguntado en una entrevista esta mañana. También otras personas del ámbito político como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el de Castilla – La Mancha, Emiliano García Page, han puesto en discusión las palabras del ministro.

Por parte del sector productor, además de la carta abierta que de las Interprofesionales en la que se rebatía punto por punto el vídeo de marras, las organizaciones agrarias han ido manifestando a lo largo de la mañana su malestar.

El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha expresado su “indignación” ante las “agresiones” al sector ganadero por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón. Barato ha criticado la “irresponsabilidad” de Garzón y ha reclamado que se corrijan sus declaraciones. “El presidente del Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque el sector agrario no acepta ya más agresiones del ministro de Consumo”, ha apuntado.

Por su parte, la organización agraria UPA también ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inste al ministro de Consumo, Alberto Garzón, a retirar su campaña “anti-ganadería” por ser un “despropósito de principio a fin”. UPA ha considerado en una nota que la campaña del Ministerio de Consumo, liderada por Garzón, en la que se pide a los españoles no comer tanta carne, es “engañosa, fraudulenta e irresponsable”, pues “compra los mensajes de una parte del ecologismo radical que aboga por la desaparición de la ganadería”.

En su opinión, “atacar a la ganadería es atacar al medio rural”, ya que en algunas de las zonas más despobladas de España son los ganaderos los que hacen frente al “reto demográfico”. “Los ganaderos producimos alimentos de la máxima calidad para ser consumidos dentro y fuera de nuestras fronteras, al tiempo que luchamos contra el cambio climático, evitamos incendios forestales, mantenemos limpio el monte y aprovechamos los recursos de forma sostenible”, ha sostenido la organización.

PROPONEN QUE ALBERTO GARZÓN SEA CONSIDERADO PERSONA NON GRATA EN EL SECTOR

En la misma línea se ha expresado Unión de Uniones que ha acusado al ministro de usar datos parciales y manipulados. “Ni es cierto que la alimentación en España por el exceso de consumo de carne nos haga ser un país con una dieta poco saludable, ni es cierto que el poder de contaminación de una vaca se pueda comparar a la de los automóviles”, señalan desde la organización.

Unión de Uniones insiste en que la inoportuna campaña de Garzón que, regularmente, ataca a sectores productivos y económicos, como hizo con el azúcar y el turismo, no puede quedarse impune y propone dar un paso adelante. En este sentido, convoca a todos los representantes del sector ganadero, – OPAS, Interprofesionales, etc – para que conjuntamente se declare a Alberto Garzón persona non grata en el sector agrario y ganadero a nivel estatal.

Finalmente, COAG -IR Murcia ha lamentado la gobernanza a golpe de tuits ocurrentes y ha exigido al ministro rigor y responsabilidad.