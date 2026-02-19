El comisario europeo de Agricultura no concreta y solo habla de que va a hacer «todo lo posible» y de «solidaridad» tras las borrascas

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha asegurado este jueves 19 que la Unión Europea va a hacer «todo lo posible» para ayudar a solventar la crisis que ha provocado el tren de borrascas en Andalucía y que ha ocasionado pérdidas de más de 3.000 millones de euros solo en la producción agrícola dañada en la región.

Tras visitar, acompañado del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, zonas agrícolas de Jerez de la Frontera afectadas por el tren de borrascas, Hansen ha asegurado que la UE y la Comisión Europea exprimirán su «solidaridad» para ayudar a los agricultores, los ganaderos y los ciudadanos andaluces que se han visto afectados por los daños ocasionados por las últimas borrascas.

«En la UE vamos a hacer todo lo posible para ayudar, trabajando junto con el nivel nacional y regional. Por eso soy optimista de que vamos a salir de esta crisis», ha insistido. «Estamos juntos en las buenas y en las malas situaciones», ha agregado el comisario europeo de Agricultura

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado a que Europa muestre «su cara más sensible en estos momentos» y ofrezca «ese paraguas que en tantas ocasiones nos ha ayudado».

Ha explicado que Andalucía es la primera potencia agrícola de España y «una de las más grandes de Europa», ya que tiene capacidad para generar alimentos para 500 millones de personas; es, por ello, una comunidad que puede «garantizar» la soberanía alimentaria de la UE.

El reciente tren de borrascas, ha añadido, ha dañado más de 200.000 hectáreas agrícolas, «que suponen pérdidas de entre el 15 o el 20% de capacidad de producción», lo que supone «más de 3.000 millones de euros de producción que no va a poder salir adelante».

«Estamos hablando de una situación dramática para nuestros agricultores, que van a necesitar ayudas muy singulares», ha destacado el presidente, que ha recalcado que Andalucía necesita del «esfuerzo de todos».

En este sentido, ha explicado que el gobierno autonómico ya ha aprobado un primer paquete de 1.800 millones de euros de ayudas «prácticamente inmediatas», de los cuales el 60% irá para la agricultura, y ha adelantado que habrá una segunda fase, ya que aún se están evaluando los daños.

«TENEMOS QUE VER LO QUE PODEMOS PONER EN MARCHA PARA LAS INFRAESTRUCTURAS QUE SE HAN ROTO» Y ABRE LA PUERTA AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Tras destacar que «gracias al trabajo que se ha hecho a todos los niveles juntos» no se han producido víctimas mortales en la «situación extrema» que se ha vivido, el comisario europeo ha asegurado que está en contacto permanente con el ministro español Luis Planas para ver cómo la política agrícola europea «puede ayudar».

Ha detallado que se trabaja para la declaración de estado de calamidad, con lo que los agricultores podrán seguir recibiendo las subvenciones concertadas, aunque ahora no puedan cumplir con las exigencias por las que les fueron concedidas.

Además, España ha pedido abrir la reserva de crisis, que cuenta con 450 millones para toda Europa, y activar el fondo europeo de solidaridad. «Tenemos que ver lo que podemos poner en marcha para las infraestructuras que se han roto», ha comentado Hansen.

Asimismo, ha adelantado que trabaja con el Banco Europeo de Inversiones para encontrar un sistema que haga accesibles a los agricultores contratar seguros y para que la agricultura y la bioeconomía puedan acceder al fondo de competitividad para, por ejemplo, mejorar las infraestructuras hidráulicas.

«Todos estamos de acuerdo en que el cambio climático es una realidad, y vamos a tener más eventos extremos. Tenemos que adaptar las condiciones a estos desafíos», ha afirmado.

Juanma Moreno ha pedido al comisario que Europa y el resto de las administraciones hagan «el esfuerzo para intentar simplificar al máximo las ayudas, porque si el dinero tarda un año en llegar, pierde la efectividad».

«Si todos remamos en la misma dirección, probablemente consigamos solventar lo antes posible la situación dramática que hemos vivido como consecuencia de esta catástrofe en forma de este enjambre de borrascas, con casi 3 semanas de lluvias intensas», ha enfatizado.