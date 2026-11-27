El cereal por tercera semana consecutiva consolida su escalada alcista con subidas generalizadas en todas las lonjas con incrementos en la cotización de hasta 7 €/tm al haber una escasa oferta en origen.

Con esta tendencia al alza, los 3 esenciales de la semana por Abastores son:

El cereal encadena 3 semanas al alza, con escasa oferta en origen que obliga a los compradores a asumir precios más altos.

Subidas generalizadas en todas las lonjas, con incrementos de hasta 7 €/tm

El contrato de trigo de diciembre en MATIF supera los 240 €/tm.

Finaliza noviembre con nuevas subidas generalizadas en todos los cereales, con una tendencia alcista que se ha consolidado en el sector cerealista tras prácticamente dos semanas con incrementos en los precios.

Los próximos días serán claves para determinar la continuidad de este ajuste al alza de las cotizaciones, ya que se están llevando a cabo las últimas compras de cara a diciembre y enero, esperándose además una notable reducción de la actividad comercial en las dos últimas semanas de diciembre.

El mercado nacional de cereales según Abastores continúa de nuevo con una actividad comercial contenida, con operaciones centradas mayoritariamente en el corto plazo y de poco volumen, donde la toma de decisiones de compra-venta es muy complicada. La incertidumbre está dificultando tanto el establecimiento de precios de venta, que se incrementan a medida que avanzan los días, como la planificación de las necesidades de compra por parte de los fabricantes de pienso y de aquellos operadores que aún tienen coberturas pendientes. Quien necesita comprar cereal acaba asumiendo el incremento de los precios y las condiciones que se ofrecen en el mercado.

La oferta de cereal que sale al mercado es cada vez más reducida debido a las subidas, a esperas de poder conseguir posibles mejores precios de venta en las próximas sesiones, y lo hace de forma más cara cada día principalmente en trigos y cebadas, aunque existen ciertas dudas sobre el recorrido que puede tener estos ajustes al alza.

En el ámbito internacional continúa la volatilidad, donde el foco en MATIF vuelve a situarse en la franja técnica de los 240€/t a 250 €/t para el contrato del trigo de diciembre. Tras superar los 240 €/t apoyado por la debilidad del euro, las compras internacionales como la licitación de Pakistán y los nuevos ataques a buques mercantes en la zona de Odesa, el mercado vigila si esta zona volverá a actuar como techo técnico como ya ocurrió en los repuntes de los dos últimos meses.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES LONJAS

La lonja online de Abastores reflejó subidas diarias en cebadas y trigos en todo el territorio nacional, debido al encarecimiento de la oferta física de cereal en origen.

En Castilla y León, la Lonja de Salamanca anotó subidas tanto en trigo hasta los 237,00 €/t (+3) como en cebada a 234,00 €/t (+3). En la Lonja de León subió la cebada a 226,00 €/t (+3) y avanzaron el trigo a 230,00 €/t (+4) y el maíz a 252,00 €/t (+2), mientras en Segovia subieron la cebada a 226,00 €/t (+3) y el trigo a 231,00 €/t (+3).

En Castilla-La Mancha, La Lonja Toledana situó el trigo en 236,00 €/t (+2) y la cebada repitió en 224,00 €/t. La Lonja de Albacete, registró repuntes en trigo hasta los 228,00 €/t (+2) y en cebada a 213,00 €/t (+3).

Finalmente, en el Valle del Ebro y Cataluña se concentraron los mayores avances de la semana. La Lonja de Barcelona lideró las subidas con incrementos en cebada a 262,00 €/t (+7), trigo a 272,00 €/t (+7) y maíz a 253,00 €/t (+1). En Binéfar avanzaron la cebada a 251,00 €/t (+6), el trigo a 263,00 €/t (+6) y el maíz a 247,00 €/t (+2), mientras que en la Lonja del Ebro subieron el trigo a 258,00 €/t (+3), la cebada a 240,00 €/t (+2) y el maíz a 253,00 €/t (+1).