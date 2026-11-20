Cambio de tendencia en las cotizaciones del cereal, que rompe su racha bajista y vuelve a cotizar al alza tanto porque hay una menor oferta disponible, ya que los agricultores esperan una mayor subida para compensar las pérdidas de las semanas anteriores, como por la volatilidad en los mercado exteriores

Con este escenario, los 3 esenciales de la semana por Abastores son:

Giro alcista en el cereal, con ajustes al alza en cebadas y trigos, unido a una menor oferta disponible.

Escasa actividad comercial debido a desajustes en los precios entre intereses compradores y vendedores.

Gran volatilidad en los mercados exteriores con cambios bruscos en las cotizaciones.

Esta segunda mitad del mes de noviembre ha arrancado en el mercado nacional de cereales con un cambio de tendencia, dejando atrás, al menos de momento, las últimas correcciones a la baja, con un movimiento alcista que se inició a finales de la semana pasada que continúa con ciertas dudas por parte de los operadores debido a la gran volatilidad, especialmente de los mercados de futuros.

Desde Abastores, se ha observado una notable reducción de la oferta de cereal disponible en el mercado, al encontrarse los agricultores con menos predisposición a seguir liquidando parte de sus depósitos después de los ajustes bajistas de las diferentes lonjas las últimas semanas, y que se encuentran a la espera de que se recuperen parte de las pérdidas las próximas sesiones.

El cereal que sale al mercado lo hace con unos precios más altos que la semana pasada y no terminan de encajar con los intereses de los compradores, que se ven obligados a ajustar sus ofertas de compra, en un escenario donde la disponibilidad de mercancía no es tan fluida. Esto ha generado que la operativa haya sido bastante más limitada que en jornadas anteriores.

Los precios a nivel nacional han adquirido una mayor firmeza principalmente en trigos y cebadas, aunque existe una gran incertidumbre por parte tanto de comerciantes como de fabricantes sobre el rumbo del mercado, al poder tratarse esta subida de una corrección puntual tras las acusadas caídas anteriores.

En el plano internacional, la falta de acuerdos en materia de comercio de cereales en el Mar Negro y los continuos ataques siguen añadiendo dificultades al mercado, que permanece expectante a cualquier novedad, donde estamos viendo cambios bruscos en las cotizaciones de MATIF y Chicago de un día para otro, e incluso en la misma sesión, con una fuerte volatilidad que produce variaciones en los precios con gran rapidez. Además, la Cumbre de China que tuvo lugar ayer entre los presidentes de China, Rusia y de EEUU se pensaba que podría facilitar un avance hacia la paz en Ucrania, pero Putin manifestó su rechazo a cualquier tregua o alto al fuego.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES LONJAS

Según Abastores, esta semana han predominado los ligeros ajustes al alza de las cebadas y trigos en todo el territorio nacional, y que de forma general ha mantenido apartados a compradores y vendedores del mercado a esperas de una mayor estabilidad.

Por Castilla y León, la Lonja de Salamanca subió la cebada a 231,00 €/tm (+1) y el maíz a 241,00 €/tm (+1), repitiendo el trigo en 234,00 €/tm. En la Lonja de León subió la cebada a 223,00 €/t (+2) y repitió el trigo en 226,00 €/t. Por su parte, la Lonja de Segovia anotó un alza en cebada hasta los 223,00 €/t (+2) y mantuvo sin cambios el trigo en 228,00 €/t.

En Castilla-La Mancha, la Lonja de Ciudad Real subió el trigo a 230,00 €/t (+2) y la cebada repitió en 217,00 €/t. En Albacete vimos ajustes similares, donde subió el trigo a 226,00 €/t (+2), repitiendo la cebada en 215,00 €/t (=) y el maíz en 237,00 €/t (=). Por su parte en Toledo, la cebada se mantuvo sin cambios a 238,00 €/t (=) y el trigo avanzó cinco euros hasta los 255,00 €/t (+5).

Finalmente, en el Valle del Ebro y Cataluña se registraron las mayores subidas de la semana. La Lonja de Barcelona encabezó los repuntes con alzas en trigo a 265,00 €/t (+6), cebada a 255,00 €/t (+6) y maíz a 252,00 €/t (+2). En Binéfar subieron el trigo a 257,00 €/t (+4), la cebada a 246,00 €/t (+4) y el maíz a 247,00 €/t (+2). En la Lonja de Lleida avanzaron el trigo a 259,00 €/t (+4), la cebada a 248,00 €/t (+2) y el maíz a 247,00 €/t (+2), mientras que la Lonja del Ebro repitió todas sus mesas con el trigo en 255,00 €/t (=), el maíz en 252,00 €/t (=) y la cebada en 238,00 €/t (=).