El castañar andaluz se marca como reto ser rentable «por sí mismo», sin depender de las ayudas directas al campo

El sector del castañar andaluz se ha marcado como reto conseguir la rentabilidad de sus cultivos «por sí mismo», sin depender de ayudas directas al campo, de modo que la venta de las producciones sea suficiente para rentabilizar el trabajo de los agricultores.

Así lo ha defendido el coordinador de la Plataforma Andaluza del Castaño, Arturo Martínez, que ha presentado este jueves 4 las Jornadas Europeas del Castañar, que, bautizadas como Eurocastanea 2025, se celebrarán del 11 al 13 de septiembre en la localidad onubense de Aracena.

En conferencia de prensa, Martínez ha destacado que, aunque en comparación con el olivar, en Andalucía el castañar “es un sector pequeño pero con una voluntad de transformación profunda y sostenida”, son “muchos” los problemas a los que se enfrentan los productores, orientados sobre todo a “avanzar en que el sector sea productivo y rentable”.

BUSCAN ABORDAR SU PROPIA SOSTENIBILIDAD COMO SECTOR SIN NECESIDAD DE AYUDAS, “O QUE ESAS AYUDAS SE ORIENTEN A CUESTIONES QUE NO SEAN LAS AYUDAS DIRECTAS”

Como prioridad, ha dicho que quisieran “no depender de ningún tipo de subsidio, porque se busca una rentabilidad” que permita abordar su propia sostenibilidad como sector sin necesidad de ayudas, “o que esas ayudas se orienten a cuestiones que no sean las ayudas directas”.

En ese sentido, ha señalado que Eurocastanea “tiene el objetivo de una orientación que lleve al sector de la castaña al conocimiento y la innovación”, y, además, la localidad onubense será el punto de partida de pruebas de un producto ecológico contra las plagas al castañar, “unas plagas que, en ocasiones, impiden tener buenos precios”.

El producto está autorizado por Sanidad Vegetal, y si los resultados son buenos se comenzará a aplicar en el resto del territorio andaluz donde hay plantaciones de este fruto, con casi 12.000 hectáreas.

Para este congreso sobre el castañar andaluz se espera la llegada a Aracena de alrededor de 200 congresistas procedentes de los países europeos que mantienen el cultivo, como Francia, Italia, Austria, Portugal o Grecia.