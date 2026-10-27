El campo sigue ajeno a los cantos de sirena y los acuerdos de la PAC sin fondos ni soluciones y este jueves regresa a Madrid a mostrar su malestar

Ajenos a cantos de sirena y de acuerdos europeos que no van al fondo del problema ni de las soluciones que reclama el campo, los agricultores volverán a llevar este jueves sus tractores a Madrid para reclamar más medidas de apoyo bajo la idea de que «dar de comer tiene que dar para vivir», en un momento de fuertes subidas de costes por el conflicto en Oriente Medio y dos semanas antes del inicio de la campaña electoral.

Cinco columnas de unos 500 tractores entrarán en la capital para participar en la protesta convocada por las organizaciones ASAJA, COAG y Unión de Unioness y de la que se descolgó desde el principio la UPA.

Bajo el lema «Por un campo con futuro», los agricultores partirán a las 6.30 horas de El Espinar (Segovia) y Buitrago de Lozoya (Madrid); a las 6.45 horas de Guadalajara; a las 7.15 horas de Torrejón de la Calzada (Madrid); y a las 7.30 horas de Arganda del Rey (Madrid).

Ya en la capital, la marcha avanzará desde la Plaza de Colón sobre las 11.00 horas y atravesará el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y la glorieta del Emperador Carlos V, hasta llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se espera que concluya a las 17.00 horas.

DEMANDAS DE LOS AGRICULTORES

Las tres organizaciones convocantes denuncian que cada vez les resulta más difícil ganarse la vida con su trabajo.

Tres años después de la crisis motivada por la pandemia, la guerra en Irán ha vuelto a disparar los costes de producción, sobre todo por el encarecimiento de la energía.

Los productores sostienen que los precios «muchas veces» no compensan los gastos, las exigencias «se multiplican» y las decisiones políticas «amenazan con agravar todavía más la situación».

Por eso piden un plan de choque frente a los costes de producción y un gasóleo profesional agrícola de «fiscalidad reducida y estable».

En concreto, exigen que la ayuda al gasóleo cubra el 70 % del sobrecoste real mientras dure la crisis; IVA reducido para carburantes, fertilizantes y plásticos; rebaja de los módulos del IRPF; y una tarifa eléctrica adaptada al regadío y la ganadería.

En segundo lugar, los agricultores reclaman una Política Agraria Común (PAC) con un presupuesto «suficiente», frente a la amenaza de recorte para el próximo periodo 2028-2034.

El campo pide igualmente precios justos y la aplicación de la ley de la cadena alimentaria; rechaza la «competencia desleal» por los acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea con países terceros; y llama a reducir la burocracia y simplificar la PAC.

Aparte de la tractorada de mañana, las organizaciones independientes Unaspi y Alive han convocado el 31 de octubre movilizaciones en defensa del sector primario y los autónomos.

EL GOBIERNO DEFIENDE SU ACTUACIÓN

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) consideran que la tractorada de mañana, un mes antes de las elecciones del 29 de noviembre, tiene un carácter «político».

Recuerdan que España tiene la mayor renta agraria de la Unión Europea (UE) en los últimos tres ejercicios, hasta los 39.798,57 millones de euros de 2025.

El Ejecutivo ha dispuesto más de 1.000 millones de euros de ayudas específicas para el sector agrario por el impacto del conflicto en Oriente Medio, más que el resto de países de la UE.

Estas ayudas extraordinarias, autorizadas por Bruselas en un marco temporal, solo pueden cubrir hasta el 70 % del sobrecoste derivado del conflicto; además, se han puesto a disposición de las comunidades 50,17 millones de la reserva de crisis de la UE; y ya existe un gasóleo profesional agrario, con precio reducido en el surtidor y devolución del impuesto de hidrocarburos.

Las fuentes insisten en la necesidad de «estar unidos» para negociar en la UE la próxima PAC; que el cumplimiento de la ley de la cadena «compete a todos los operadores»; y que el Gobierno defiende una mayor reciprocidad y cláusulas espejo en los acuerdos comerciales.

Además, sostienen que se ha avanzado en la simplificación y la flexibilización normativa, como se hizo tras el acuerdo de 43 medidas suscrito en 2024 por el MAPA, UPA y Unión de Uniones.

Entre enero y febrero de 2026, el campo ya se manifestó contra los recortes de la PAC y el acuerdo de Mercosur en distintas ocasiones a lo largo de toda España, incluido el centro de la capital.

Dos años antes, a principios de 2024, los agricultores españoles protagonizaron numerosas movilizaciones junto a los de otros países europeos, lo que llevó a una simplificación de la Política Agraria Común, entre otros cambios.