Cinco columnas de tractores, con cerca de medio millar de unidades, entrarán en Madrid este miércoles en la protesta de agricultores

Cinco columnas de tractoras entrarán en Madrid este miércoles 28 para participar en la protesta convocada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y Unión de Uniones, con el respaldo de Cooperativas Agroalimentarias de España, bajo el lema «Por un campo con futuro: ¡soluciones ya!».

Según los itinerarios autorizados de entrada a la capital por carreteras convencionales, las primeras dos columnas de tractores saldrán a las 6.30 horas de las localidades de El Espinar (Segovia) y Buitrago de Lozoya (Madrid).

A las 6.45 horas otra columna partirá de Guadalajara; a las 7.15 horas, de Torrejón de la Calzada (Madrid); y a las 7.30 horas, de Arganda del Rey (Madrid).

Ya en la capital, la marcha avanzará desde la Plaza de Colón sobre las 11.00 horas y atravesará el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y la glorieta del Emperador Carlos V, hasta llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está previsto que la manifestación concluya a las 17.00 horas, según el programa de las organizaciones agrarias.

Entre sus reivindicaciones, destaca la necesidad de un plan de choque frente al aumento de los costes de producción, con un gasóleo profesional agrícola de fiscalidad «reducida y estable».

Los agricultores también reclaman una nueva PAC con fondos suficientes, precios justos garantizados por una ley de la cadena «eficaz», reciprocidad en las normas frente a la «competencia desleal de los acuerdos comerciales con otros países», y una menor burocracia en el sector.

RESPALDO CASI UNÁNIME DE ANDALUCÍA PARA SUMARSE A LA MANIFESTACIÓN

Coincidiendo con esta protesta, ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han hecho público un Manifiesto ante la Gran Tractorada por el que participarán este miércoles en la protesta de Madrid, convocada a nivel nacional para exigir respuestas ante una situación que está comprometiendo la rentabilidad y el futuro de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas.

La movilización, encabezada por medio millar de tractores, partirá a las 11:00 horas de la Plaza de Colón, recorrerá el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado y concluirá en el Paseo de la Infanta Isabel ante el Ministerio de Agricultura, donde se concentrarán agricultores y ganaderos llegados de todas las provincias.

Las tres organizaciones andaluzas se suman a esta movilización para reclamar medidas concretas y urgentes que permitan al sector producir con rentabilidad y garanticen el futuro de la agricultura y la ganadería.

Agricultores y ganaderos afrontan una fuerte presión sobre sus explotaciones por el incremento de los costes de producción, unos precios que no cubren los gastos, unas exigencias normativas crecientes y la entrada de producciones de terceros países que no están sometidas a los mismos requisitos exigidos a los productores europeos.