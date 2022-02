El campo se sigue movilizando: Esta semana Don Benito y León albergarán sendas protestas en defensa del sector

El campo se sigue movilizando y esta semana las protestas se concentrará en Don Benito (Extremadura), el día 2 como la continuación de la que acabó en incidentes en esta misma localidad, y León, convocada por la UCCL el jueves 3.

La plataforma extremeña ‘En defensa de nuestro campo’ ha anunciado la convocatoria de una manifestación, con motivo de la inauguración de AGROEXPO, el próximo miércoles 2 de marzo para denunciar la mala situación que atraviesa la agricultura y la ganadería.

En concreto, la manifestación saldrá a las 10.00 horas de la estación de autobuses de Don Benito para concluir en las puertas de FEVAL. En principio había previsto una tractorada, pero tras la confirmación de que no habrá una inauguración institucional de FEVAL, con la presencia de los políticos, se ha decidido anular esa tractorada, manteniendo, eso sí, la manifestación para visualizar los problemas del campo.

De esta forma, está previsto que se lean varios manifiestos en las puertas de la institución ferial y cuando concluya dicha lectura, ante la ausencia de políticos, «los agricultores y ganaderos entraremos en la feria de nuestro sector».

Los convocantes han realizado un llamamiento a todos los profesionales del sector primario para que sumen a esta protesta y así dejar patente el hartazgo existente por la falta de soluciones a los problemas del campo, además de visualizar la unidad y la fortaleza de un sector básico para la economía regional.

Desde la Plataforma también se ha querido dejar claro que la manifestación es «pacífica», como las que realizan los agricultores y ganaderos, en referencia a la última protesta llevada a cabo el pasado 22 de febrero en las puertas del ayuntamiento de Don Benito en las que «nunca se realizaron actuaciones violentas ni agresivas». Para los convocantes debería «causar sonrojo» que se esté amenazando con expedientes sancionadores a los que recibimos los palos.

EN DEFENSA DE UNA PAC PARA LOS PROFESIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA CADENA EN LEÓN

Por su parte, desde la UCCL también ratifica que el campo se sigue movilizando y ha convocado una protesta en león el día 3 de marzo «ante la terrible situación que vivimos los agricultores y ganaderos profesionales, que no ha dejado de empeorar, ante la dificultad en la incorporación de las nuevas generaciones y ante la subida generalizada de los costes de producción (gasóleo, luz, pienso, semillas, fitosanitarios, forrajes, fertilizantes, maquinaria, y subida de los demás inputs) y mientras los precios de venta se mantienen congelados sin que se aplique la legislación de la cadena alimentaria a través de herramientas ágiles para proteger las prácticas abusivas que dominan el mercado, la administración permanece impertérrita».



Asimismo, critican que la nueva PAC que viene «no sólo no arregla las deficiencias actuales si no que vuelve a arrinconar a los agricultores y ganaderos. Lejos de simplificar la legislación vigente, nos hunden con más burocracia, más requisitos medioambientales y nos desprotegen frente a los productos importados de terceros países a los que no se les exige el cumplimiento de los mismos estándares».



Toda esta problemática va a suponer una bajada en la producción agrícola y ganadera de alrededor de un 30%. La agricultura y la ganadería sufre además

otras inclemencias tales como la fauna salvaje, o en el caso de zonas como La Valduerna, «la no regulación de los cauces por parte de la administración en una

flagrante dejación de funciones». Todo ello se agrava con la situación política global actual y con la pertinaz sequía que amenaza la campaña actual.



Por eso, desde la organización piden «Basta ya, no podemos consentir esta situación y debemos unirnos para pararla», por lo que reclamarán Una PAC para los agricultores profesionales, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria de forma justa y democracia en el campo ya.