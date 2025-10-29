El campo mira a Donald Trump y a Xi Jinping y a sus posibles acuerdos mientras algunos cereales suben levemente en la lonja de León

está prevista la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, la perspectiva de un acuerdo comercial entre China y EE. UU infunde optimismo al mercado de cereales, que ha provocado que el trigo, la cebada o el triticale ya suben levemente, pero con una subida al fin y al cabo.

Se confía en que los compradores chinos de soja vuelvan al mercado americano, lo que ha impulsado estos últimos días los precios de esta oleaginosa y a la vez ha arrastrado en menor medida al maíz.

El trigo, en este momento es el cereal más presionado, con una oferta holgada en los principales países proveedores, que se ve acentuada con el comienzo de la cosecha en el hemisferio sur, con buenas perspectivas tanto para Argentina como para Australia que son los principales países productores y exportadores. Aún as´ñi, en la lonja leones sus cotizaciones suben levemente junto a la cebada.

En la sesión de la lonja de este miércoles 29 ha suspendido cotización el girasol, con una subida de 10 euros desde que volviera a cotizar en septiembre, y se ha dado por finalizada la campaña.

Respecto a la leche de vaca, se espera en la próxima sesión tener conocimiento de los precios fijados en los contratos para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 29-10-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 192,00 193,00 ▲ Cebada ** 182,00 185,00 ▲ Triticale 183,00 184,00 ▲ Centeno 166,00 166,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero.

** Cebada peso específico por encima de 60

GIRASOL COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Girasol* 435 S/C Girasol alto oleico** 525 S/C

* Calidad Tipo 9-2-44

** 80% mínimo de ácido oleico

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 140 140 = Jaerla 150 150 = Kennebec 170 170 = Red Pontiac 130 130 = Red Scarlett 130 130 = Yona 130 130 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 180,00 180,00 = Alfalfa paquete deshidratado 220,00 225,00 ▲ Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00 = Veza forraje de 1ª 130,00 130,00 = Forraje 100,00 100,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10217* = Leche de cabra 0,12020* 0,12020* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes septiembre.

Media provincia León E.Q. mes de septiembre leche oveja 12,55 y leche cabra 8,20 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 7,30 7,30 = Cabritos hasta 11 kg 7,30 7,30 = €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 100,00 100,00 = Corderos 15,1-18 kg 105,00 105,00 = Corderos 18,1-23 kg 105,00 105,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =