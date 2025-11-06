El campo logra el consenso: populares y socialistas se unen para pedir en Bruselas retirar una PAC «lesiva» para el campo español

Populares y Socialistas votarán en el Parlamento Europeo en contra de la nueva propuesta de la PAC para el periodo 2028-2034, si es que antes no se producen cambios sustanciales en la propuesta presentada por el comisario de Agricultura, Christophe Hansen. A su juicio, es «lesiva» para el campo español y traería un recorte del 20% en las ayudas a los agricultores y ganaderos.

Así lo han trasladado las eurodiputadas Carmen Crespo y Cristina Maestre en un encuentro con periodistas españoles organizado por la Representación de la Comisión Europea en España y mantenido en el Parlamento Europeo en Bruselas en el marco del proceso negociador de la nueva PAC.

La eurodiputada del PP y portavoz adjunta del Grupo PPE en Agricultura, Carmen Crespo, se ha mostrado tajante sobre la postura que mantendrá su grupo en la Cámara comunitaria: “Nos va la vida en ello; esperamos propuestas de cambio y si no vamos a pedir que España vote en contra en el Consejo Europeo”.

“No nos gusta la renacionalización que se propone para la PAC, no queremos competir entre países europeos ni entre Estados y comunidades”, ha explicado Crespo.

La europarlamentaria del PPE valora como aspectos positivos de la propuesta la simplificación administrativa, la apuesta por los fitosanitarios o el incremento de fondos para relevo generacional, pero rechaza la creación de un fondo común donde se aglutinen todos los programas que hasta ahora tenían entidad propia.

Desde el grupo de parlamentarios europeos del PP se cree necesario también consolidar los acuerdos de comercialización con terceros países reforzando los controles sobre puertos y fronteras.

En ese sentido, Crespo concede muchas posibilidades de éxito a la creación de la Oficina de Control de Importaciones que su grupo ha propuesto para reforzar los intercambios comerciales con terceros países.

Por su parte, la eurodiputada socialista Cristina Maestre, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), ha dado por hecho que existe una mayoría en el Parlamento europeo (con populares, socialistas, liberales y verdes, entre otros) para vetar la propuesta de la nueva PAC.

El mayor elemento de discordia, destaca Maestre, es la creación de un fondo único que incluye y mezcla las ayudas al campo con fondos de cohesión y otras partidas que hasta ahora tenían un programa diferenciador.

Un fondo que, según Maestre, “rompe el modelo europeo de integración” y que “generará competencia desleal entre Estados y desigualdad entre regiones”.

Maestre califica este nuevo modelo como un “juego de trileros” en el que la Comisión mezcla todo en un mismo saco y donde, añade, habría menos control parlamentario sobre los fondos.

“No puede ser que el sector agrario asuma la mayor parte del sacrificio para equilibrar las cuentas de la CE, durante el COVID el campo nos daba de comer y ahora pretenden que pague la deuda”, ha subrayado la eurodiputada socialista, tras criticar que se quiera incluir en este fondo único el pago de la deuda de Next Generation.

Maestre rechaza la propuesta de la Comisión y apuesta por retirar el fondo único y recuperar el segundo pilar de la PAC. “Necesitamos una PAC que siga siendo social y solidaria, no una Europa a la carta donde cada país decida por su cuenta”, ha zanjado.