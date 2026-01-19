El campo europeo protestará este martes 20 en Estrasburgo para reclamar al PE que recurra el acuerdo de Mercosur al TJUE

Las movilizaciones del sector agrario contra el acuerdo UE-Mercosur siguen al rojo vivo. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA, ) participará mañana en una manifestación con miles de tractores y productores europeos que tendrá lugar en Estrasburgo, coincidiendo con una sesión del Parlamento Europeo (PE) sobre el tratado de la Unión Europea con Mercosur. La delegación valenciana se sumará a ASAJA Nacional (que ha anunciado que llevará a 33 representantes, entre los de la provincia de Málaga) y el Copa-Cogeca -la entidad que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la UE- en esta protesta dirigida especialmente a los europarlamentarios, a quienes reclamará que recurran el tratado con Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad.

El sector agrario partirá desde la Place Bourdeux y el recorrido terminará en la explanada que hay frente al PE, donde los representantes pronunciarán sus discursos, entre ellos el presidente de ASAJA y vicepresidente de COPA Pedro Barato. Esta movilización se producirá un día antes de la votación que la Eurocámara tiene previsto realizar sobre si solicita al TJUE que valore la compatibilidad de los acuerdos UE-Mercosur con los tratados comunitarios y sobre sus bases jurídicas, un procedimiento que, de llevarse a cabo, podría bloquearlo hasta uno o dos años y analizar cambios en materia de seguridad alimentaria, cláusulas espejo y competencia desleal en agricultura.

AVA-ASAJA también interpelará directamente a los eurodiputados para que no ratifiquen el acuerdo con Mercosur mientras no introduzcan garantías suficientes para el sector agrario. La asociación reclamará, en este sentido, que la UE efectúe un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, establezca reciprocidad (las mismas normativas que exige a los productores europeos), imponga unas cláusulas de salvaguardia automáticas y eficaces, y que las importaciones únicamente sirvan para complementar -y no sustituir- las producciones europeas, como ya está ocurriendo fruto de otros acuerdos como Sudáfrica, Marruecos o Egipto. AVA-ASAJA asegura que publicará las fotos de los europarlamentarios que no voten en apoyo del campo valenciano.

Otros motivos de la protesta en Estrasburgo serán el enfoque actual del Marco Financiero Plurianual (MFP) y de la futura PAC, que ponen en serio riesgo la viabilidad de la agricultura y la ganadería en Europa.

Asimismo, cabe recordar que ASAJA, COAG y UPA han convocado más movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero, con el 29 de enero como jornada central, para defender su futuro y el de la alimentación europea. Así, AVA-ASAJA también participará de manera activa en la manifestación del 29 de enero en Valencia.