El CAAE desarrolla una norma para la certificación de productos veganos que garantiza que no son de origen animal

El Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) ha desarrollado una norma para la certificación de productos veganos . Este certificado, dirigido a las empresas agroalimentarias que elaboren, produzcan, transformen o distribuyen alimentos e insumos veganos, garantiza al cliente que los productos no son de origen animal.

El sector vegano es un sector que se encuentra en pleno crecimiento con una estimación de un incremento anual del 9,5% en los próximos años, según estudios. Por esta razón y para satisfacer la demanda de sus clientes y estandarizar el mercado, la entidad de certificación líder en Europa ha creado la norma de productos veganos CAAE.

El objetivo es establecer los requisitos que deben cumplir las empresas fabricantes de insumos y alimentos veganos para poder ofrecer garantías a sus clientes. Asegurando, de esta forma, que sus productos cumplen con los principios y exigencias del mercado vegano: materias primas e ingredientes sin un origen animal.

El CAAE ha desarrollado esta norma basándose en los principios establecidos por la ISO 23662: 2021 “Definitions and technical criteria for foods and food ingredients suitable for vegetarians or vegans and for labelling and claims”.

El director gerente de CAAE, Juan Manuel Sánchez Adame, ha destacado que “esta norma garantiza el cumplimiento de los principios veganos, evitando autodeclaraciones y fraudes en un mercado tan exigente y concienciado”.

CAAE es, desde 1991, una entidad de ámbito internacional en certificación de Producción Orgánica. Tiene un enfoque global para el mundo orgánico, ofreciendo certificaciones que cubren todas las necesidades del sector.

Asimismo, el CAAE es, además, la entidad de referencia en español para la certificación orgánica y la única de España en estar acreditada por la Comisión Europea para países terceros, por el gobierno de EE. UU. para el NOP y por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura del Gobierno de Japón para el JAS.