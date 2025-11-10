Dos detenidos por el robo de casi tres toneladas de aceitunas en distintas explotaciones agrícolas de la provincia de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el robo de casi tres toneladas de aceitunas de la variedad Gordal y Manzanilla en distintas explotaciones agrícolas de las localidades sevillanas de Pilas, Aznalcázar, Benacazón y Umbrete, y posteriormente las vendían por un precio inferior al de mercado.

También se investiga por estos hechos a otras dos personas por la comisión de un delito de robo con fuerza y siete delitos de hurto de aceitunas así como un delito de falsedad documental tras falsificar la documentación que acredita su trazabilidad para legalizar la venta en diferentes centros de compra, ha informado en un comunicado.

Una vez localizados los centros de compra, se realizaron inspecciones con la finalidad de controlar la venta de la aceituna, y se comprobó que los Documentos de Acompañamiento del Transporte (DAT) eran falsificados con el fin de legalizar el fruto e introducirlos en la cadena alimentaria.

Además, se detectaron irregularidades en varias partidas de aceituna con un total de 3.300 kilos tras carecer sin documentación que acreditara su procedencia.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Sanlúcar la Mayor calcula que el montante total de las aceitunas sustraída asciende a 2.950 kilos.

Estas actuaciones se enmarcan en los operativos de prevención que la Guardia Civil establece en campaña de recolección de aceitunas.

de hecho, hace unos días la propia Guardia Civil informaba de la inmovilización de más de 54.000 kilos de aceitunas en la provincia de Sevilla, en una serie de operaciones iniciadas el pasado septiembre con el inicio del verdeo, en el marco del Plan de Control de Puntos de Compra de Aceituna del instituto armado.