Varias operaciones de las Guardia Civil desde septiembre logran inmovilizar 54 toneladas de aceituna comercializada ilegalmente en Sevilla

La Guardia Civil ha inmovilizado más de 54.000 kilos de aceitunas en la provincia de Sevilla, en una serie de operaciones iniciadas el pasado septiembre con el inicio del verdeo, en el marco del Plan de Control de Puntos de Compra de Aceituna del instituto armado.

En un comunicado, la Subdelegación del Gobierno ha informado de que se trata de un dispositivo destinado a reforzar la seguridad y la trazabilidad durante la campaña agrícola, que ha realizado más de 2.400 actuaciones en lo que va de campaña.

Estas intervenciones incluyen 1.455 controles, 85 delitos registrados, 21 detenciones e imputaciones, 21 infracciones administrativas y 361 inspecciones y registros en puntos de compra.

De las 361 inspecciones realizadas, solo cinco han resultado positivas, lo que supone un 1,38 % del total, dato que refleja un alto nivel de cumplimiento general.

No obstante, esas inspecciones con irregularidades han supuesto la inmovilización de 54.040 kilos de aceituna, además de 4.000 kilos detectados sin el Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT), obligatorio en Andalucía para garantizar la trazabilidad del producto.

En materia de seguridad, la Guardia Civil ha contabilizado 71 hurtos o robos de aceituna en lo que va de campaña, con 64.304 kilos sustraídos. Asimismo, se han registrado 8 detenidos, 43 investigados y 21 hechos esclarecidos, lo que evidencia la eficacia del dispositivo en la respuesta ante delitos en el ámbito rural.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha reconocido el trabajo y la implicación de los agentes en una labor “clave para proteger el fruto del esfuerzo de los agricultores, garantizar la legalidad en el proceso de compra y venta, y prevenir el robo de aceituna en toda la provincia”, en especial.

Toscano ha destacado la actuación del equipo contra los Robos en el Campo (ROCA), unidad a la que acompaña en el GRS, patrullas territoriales, el Seprona, el Servicio Aéreo con apoyo de helicóptero, y la Usecic de la Comandancia.

(Fotos: Archivo)