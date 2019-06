Gabriel García, un vecino de Tauste que posee un rebaño de ovejas ha denunciado ante la Guardia Civil que el ataque de una bandada de buitres acabó el pasado viernes con las 35 ovejas de su rebaño que se encontraban en un cercado próximo a la empresa Tauste Ganadera, junto a la carretera A-127 y a pocos kilómetros de la localidad taustana. La publicación de un desgarrador video muestra su dolor por la pérdida, y que recoge Noeli Barceló en heraldo.es, se ha hecho más que viral.

El propietario de los animales, Gabriel García, que cuida junto a su hijo de esta pequeña explotación por apego a este oficio, descubrió los cadáveres de las reses y otras ovejas malheridas el pasado viernes sobre las 19.00, cuando, como cada día, acudió a darles de comer después de salir de su trabajo. Y nada más verla, no pudo dejar de grabar el desgarrador video.

El Seprona visitó la explotación el sábado. “Me aconsejaron que presentáramos una denuncia ante la Guardia Civil, como hicimos, y me falta el informe veterinario que acredite que las heridas de los animales se han producido por aves de grandes dimensiones. Hay gente que todavía niega que los buitres ataquen a animales sanos y vivos. Las heridas no son de perro porque serían mordeduras en las que se aprecian los colmillos superiores e inferiores y no agujeros como se ven en los animales”, ha explicado el dueño del rebaño.

Este ataque se suma a otro más reciente en Salamanca hace escasamente unos días.