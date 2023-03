«Desaguisado” en los cambios del coeficiente de pastos: de la noche a la mañana muchos ganaderos han perdido superficie y ayudas

ASAJA CyL ha pedido soluciones para el “desaguisado” en los cambios del coeficiente de admisibilidad de pastos, ya que muchos ganaderos han visto reducida de la noche a la mañana la superficie con derecho a ayudas.

La adaptación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) al nuevo Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP) está suponiendo cambios en la superficie admisible para subvención en muchas parcelas de pastos de la comunidad.

La superficie que se computa a efectos de ayudas no es la total en las parcelas de pastos, sino la neta tras quitar las superficies no pastables por pendiente o las improductivas. Aunque el Fega ha señalado que el nuevo coeficiente permitirá que la superficie de pastos con derecho a ayudas directas de la PAC, a nivel global, sea algo superior a la actual, lo cierto es que a nivel particular se ha generado un grave problema a muchos ganaderos que de la noche a la mañana han visto reducida la superficie con derecho a ayudas que hasta ahora tenía en sus parcelas de pastos.

La alerta ha saltado en Castilla y León tras comprobar en el SIGPAC el caso de muchos ganaderos que han sufrido ajustes en la superficie de pastos de su explotación, «reducciones que ponen en riesgo la justificación de sus derechos de pago, asignados gracias a las mismas superficies sin haber hecho ningún cambio en esas parcelas, provocando además un desajuste de la carga ganadera con la que contaba la explotación tradicionalmente».

El Fega ha aclarado que el establecimiento del valor del CSP es competencia de las comunidades autónomas. Si estas nuevas mediciones, con datos actualizados y de mayor precisión, no se ajustan a la realidad en Castilla y León, será la administración regional la encargada de su corrección.

De esta forma, la consejería recogía el guante y aseguraba los últimos días de febrero que ningún ganadero va a ver reducida su admisibilidad de pastos en las fincas que declaró en el año 2022. Para ello se cambiará el SIGPAC en la próxima actualización, para adaptarlo a la realidad de esta comunidad autónoma en aquellos casos que esas parcelas no hayan sufrido variación respecto a lo declarado en 2022, ya que el SIGPAC de la campaña 2023 puede modificarse a lo largo del año y además los cambios se tendrán en cuenta en el proceso de conversión definitiva de los derechos de ayuda básica que tendrá lugar en el primer trimestre de 2024.