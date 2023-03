Castilla y León utilizará los valores del año pasado del Coeficiente de Pastos para que ningún ganadero pierda fondos

La Consejería de de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León ha anunciado extraoficialmente, a la espera de una reunión oficial de este jueves 2, que va a utilizar los valores de pastos de la pasada PAC para aplicar el nuevo Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), ahora denominado Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP), por lo que se garantizaría que ningún ganadero perdiera fondos tras las modificaciones impuestas por el Miniterio para la nueva PAC.

Ya el viceconsejero de la Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, en la Asamblea de ASAJA en Valencia de Don Juan el 17 de febrero, aseguraba que ningún ganadero iba a ver reducida su admisibilidad de pastos en las fincas que declaró en el año 2022, pero ahora el sector espera que en la reunión informativa que ha convocado la propia Consejería en Riaño, para este jueves2, se ratifique esta cuestión.

Hay que recordar que la modificación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), ahora denominado Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos (CSP), se efectuó de forma unilateral por parte del Fega (Ministerio de Agricultura), lo que provocó las quejas de las organizaciones agrarias. Esta modificación dejaba sin la posibilidad de percibir ayudas de la PAC a 40.000 hectáreas de pastos de la provincia de León, la mayoría en las comarcas de Montaña de Riaño, Montaña de Luna, Bierzo y Cabrera.

Mientras el FEGA no corrija de nuevo los parámetros, para ajustarlos a la realidad y dejarlos como estaban, en el Sigpac seguirán apareciendo los valores que han suscitado las quejas del sector. No obstante, lo que está prometiendo la Consejería es que en el programa informático de gestión de la PAC (que es un programa propio de la Junta de Castilla y León ya que no utilizan el del Estado), van a figurar los valores de pastos del año anterior, que a todos los efectos van a ser los válidos. Este extremo se podrá comprobar, probablemente, a partir de mañana. A falta de una solución mejor, a ASAJA León «esta le vale».