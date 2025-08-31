Denuncian que la retirada del Gazel está provocando que se disparen las plagas en el plátano canario y provocando pérdidas millonarias

La Plataforma Libre Agraria de Canarias (vinculada a Unión de Uniones) PALCA ha denunciado el alarmante avance descontrolado de plagas que afectan al cultivo del plátano: mosca blanca, cochinilla y arañas, provocadas por la aplicación del Reglamento (UE) 2025/158 de la Comisión Europea que reduce el LMR del Acetamiprid (Gazel), herramienta fitosanitaria casi imprescindible en este cultivo, y la dejación de funciones del Gobierno España al no atender en tiempo y forma la solicitud de la CE de una evaluación de buenas prácticas agrícolas para mejorar un riesgo inaceptable en los consumidores.

«Y si a esto añadimos el despiste de la Consejería de Agricultura y la desidia de Asprocan, tenemos el cóctel perfecto para que la plaga de mosca blanca se coma la producción. Y, ante esto, no podemos permanecer impasibles».

Desde la organización entienden «que esta situación es extremadamente grave y lleva camino de infringir pérdidas millonarias a los plataneros canarios. Si a ello añadimos los precios de ruina que está percibiendo el subsector del mercado, estaríamos abocando a muchos productores al abandono. No entendemos la pasividad del Gobierno de Canarias ante lo que acontece, tampoco la falta de sensibilidad con los agricultores plataneros por la desidia del Gobierno de España».

“PENSAMOS QUE LA RETIRADA DEL GAZEL EN EL PLÁTANO SE DEBE A PRESIONES PARA HACER DESAPARECER ESTE CULTIVO EN CANARIAS, NO VEMOS OTRA EXPLICACIÓN LÓGICA»

Por ello, exigen al presidente de Canarias y al consejero de Agricultura, dada la gravedad del problema, que a la mayor brevedad posible tomen cartas en el asunto, «porque los agricultores no pueden seguir soportando el abandono a que se ven sometidos por la desidia de estas autoridades, y necesitan herramientas fitosanitarias eficaces. La legislación, ante situaciones como esta, tiene recursos suficientes para solucionar el problema».

PALCA siempre ha solicitado que las herramientas fitosanitarias se usen cumpliendo escrupulosamente con lo legislado, y así continuará haciéndolo, para no causar riesgos inaceptables a los productores, consumidores y el medio ambiente, «pero no puede entender que los posibles residuos solo sean dañinos en el plátano y, sin embargo, en otros cultivos como: berenjena, cítricos, tomate, lechuga, etc. no afecten la salud de los consumidores. Pensamos que la retirada del Gazel en el plátano se debe a presiones para hacer desaparecer este cultivo en Canarias, no vemos otra explicación lógica».

Por último hacen un llamamiento a los productores para defender al subsector de estos ataques dentro del marco legal vigente, motivados, entre otras cosas,» por la incompetencia de algunos dirigentes plataneros que solo están velando por sus intereses».