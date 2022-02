Denuncian que el retraso en el plazo de solicitud de la PAC solo beneficia a los bancos, que «se comerán los intereses de varios meses»

Pese al aviso lanzado hace unas semanas, desde Unión de Uniones de Castilla- La Mancha a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, sobre el sempiterno retraso del inicio del plazo de solicitud de la PAC respecto a los plazos anunciados y, pasado un mes del mismo, y casi dos semanas desde el comienzo oficial del plazo, la apertura del plazo de presentación de la PAC ni está, ni se la espera para fechas próximas.

El perjuicio causado al sector es patente y solo cabe la explicación de que este arranque tardío se deba a intereses de las entidades colaboradoras. Un agricultor o ganadero que solicite un adelanto de su dinero a una entidad bancaria pagará los intereses por adelantado y por un plazo predeterminado. Posteriormente, al recibir el importe adeudado por parte de la Administración, el banco cobrará y se comerá los intereses de varios meses

Desde La Unión de Castilla- La Mancha no cabe otra explicación. «Les resulta poco creíble que se deba a problemas en el programa de la Consejería cuando es patente la competencia de los funcionarios encargados de la ejecución del programa informático. Es un problema informático que se repite año tras año, y que debería estar subsanado con anterioridad y, si no lo estuviera, al menos no anunciar oficialmente el inicio del plazo de solicitudes de la PAC«.

Tampoco encuentra esta organización motivo alguno para que desde la Consejería de Agricultura «se delegue en las llamadas entidades colaboradoras, cuando ésta dispone de personal propio suficiente, conocedor de la legislación y con dilatada experiencia, mayor sin duda al personal de dichas entidades que, obviamente, tiene otras funciones dentro de los bancos».

Es por todo esto que La Unión de Castilla- La Mancha exige la inmediata apertura efectiva del plazo de solicitud de PAC y el cese de anuncios vacíos.