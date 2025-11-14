Y luego quieren renacionalizar la PAC: Denuncian que el Consell detrae en un mes 54 millones de fondos agrarios y los destina a otras finalidades

«Desde el 14 de octubre al 4 de noviembre el Consell de la Generalitat ha minorado o suprimido la friolera de 54 millones de euros de fondos destinados al sector agrario de la Comunitat Valenciana para destinarlos a otras finalidades ajenas al sector», según denuncia LA UNIÓ Llauradora, quien considera que «se quita dinero del sector agrario para otros fines, legítimos, pero que deberían financiarse por otras vías y no a expensas del presupuesto del agro».

El pasado 14 de octubre, el Consell suprimió la línea presupuestaria S1941 de los presupuestos de la Conselleria de Agricultura, dotada con 26.700.000 euros, destinada a la necesaria recuperación de la capacidad productiva de las parcelas agrícolas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 y los destinó a financiar la compra de material escolar.

Este hecho ya motivó la presentación de una queja por parte de LA UNIÓ porque hay muchas parcelas afectadas que necesitan recuperar su producción y la respuesta de Conselleria de que los fondos estarían de nuevo en los presupuestos del próximo año. Sin embargo, el Consell sigue actuando en contra de los intereses agrarios y el pasado 4 de noviembre acordó una minoración de 27.382.229,15 euros en el presupuesto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA), con objeto de financiar la línea T0078 «Fondo de transición al nuevo modelo de financiación de las universidades públicas», es decir, a un objetivo completamente ajeno al sector agrario.

“CUALQUIER REDUCCIÓN DE ESTA NATURALEZA IMPACTA DE MANERA INMEDIATA EN LA RENTABILIDAD Y LA ESTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS”

Con esta nueva decisión se retira una cantidad muy significativa de recursos destinados a fondo FEADER y Pepac, así como a aportaciones de cofinanciación autonómica y estatal. Para la organización, «desde el punto de vista técnico, esta decisión puede comportar efectos adversos sobre la capacidad de inversión y de respuesta económica del sector productor agrario valenciano, puesto que reduce de manera directa el margen presupuestario disponible para operaciones que impulsan la competitividad, la sostenibilidad y la continuidad de la actividad agraria».

Para LA UNIÓ, en un momento de máxima presión por el aumento de costes de producción, las adversidades climáticas y la incertidumbre de los mercados, «cualquier reducción de esta naturaleza impacta de manera inmediata en la rentabilidad y la estabilidad de las explotaciones agrarias». Con la voluntad de garantizar la máxima transparencia y colaboración institucional, LA UNIÓ ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que informe en detalle acerca de las partidas y aplicaciones presupuestarias afectadas por esta minoración, con indicación del importe inicial, el importe reducido y el saldo resultante. Así mismo, le insta a que explique las implicaciones concretas que esta reducción puede tener en la actividad de la AVFGA y, especialmente, en las inversiones y ayudas que inciden directamente sobre el conjunto del sector productor agrario valenciano.

Por otra parte, la organización reclama a la Conselleria de Agricultura qué medidas prevé adoptar para garantizar que esta minoración no compromete la ejecución de los programas europeos ni reduce la capacidad inversora del sector, además de que presente los informes técnicos y presupuestarios que han justificado esta transferencia de crédito y su compatibilidad con la normativa autonómica y europea.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, señala que «si estos fondos ya estaban en los presupuestos aprobados por PP y Vox en mayo, o no hicieron bien la previsión o no han sido capaces de impulsar la normativa para que este dinero llegue a los productores». Peris insiste en que «es imprescindible preservar la capacidad inversora del sector agrario, puesto que constituye un pilar esencial para mantener la actividad económica, el empleo y el equilibrio territorial del mundo rural valenciano. Cualquier reducción de recursos en este ámbito puede tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad económica de las explotaciones, sobre la planificación de las políticas de desarrollo rural y sobre la confianza de los productores en las instituciones públicas».

Advierte del grave precedente que «supone detraer fondos del presupuesto agrario para destinarlos a otras finalidades, puesto que rompe el principio de coherencia en la política presupuestaria y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones ante el sector, Por ello confía en que la Conselleria sea sensible a esta preocupación y facilite, con la máxima celeridad, la información solicitada, así como las explicaciones pertinentes sobre el alcance y las consecuencias de esta decisión».

El secretario general de LA UNIÓ incide en que «se trata de recursos para el sector agrario que si se retiran frenan la gestión diaria del sector y ponen en riesgo proyectos de ejecución. No se pueden eliminar porque sí fondos agrarios que frenan la recuperación y proyectos, así como líneas de inversión para el medio rural».