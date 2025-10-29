Aniversario con malas sorpresas: denuncian la eliminación de una partida de ayudas de la Generalitat a agricultores afectados por la DANA

Cuando se cumple un año de la peor DANA ocurrida en España desde que se tienen registros, la UPA ha denunciado la decisión del Consell de la Generalitat Valenciana -publicada en el DOGV del 17 de octubre de 2025- de eliminar la línea presupuestaria “Dana 2024. Ayudas para la recuperación del potencial productivo de las parcelas afectadas por la DANA de octubre de 2024”, inicialmente dotada con 26,7 millones de euros.

Esta decisión supone dejar sin apoyo a cientos de agricultores con parcelas afectadas por la DANA que todavía no han podido recuperar sus explotaciones tras el temporal. Según explica el secretario general de UPA-PV, Ricardo Bayo, esta decisión deja sin apoyo a los agricultores y agricultoras valencianos afectados, “que en muchos casos optarán por abandonar definitivamente esas tierras”.

A juicio de UPA, esta decisión es un “grave error” político y económico, que demuestra “una preocupante falta de sensibilidad” hacia el sector agrario y el mundo rural.

“Sin estas ayudas, muchas parcelas severamente dañadas no podrán recuperarse, lo que provocará el abandono definitivo de tierras, y se agravará la situación general de pérdida de capacidad productiva agraria existente, debido principalmente al abandono de tierras y a los efectos del cambio climático en la Comunidad Valenciana”, ha señalado Ricardo Bayo.

La agricultura valenciana, especialmente la agricultura familiar, ha soportado en los últimos años una sucesión de crisis climáticas, de mercado y de costes. “Eliminar ahora la línea presupuestaria con las ayudas a la recuperación supone abandonar a su suerte a quienes sostienen la producción local de alimentos y el mantenimiento del paisaje”, señalan desde UPA, que exige al Consell que restablezca la línea de apoyo eliminada, articulando mecanismos ágiles para que los agricultores afectados puedan rehabilitar sus explotaciones.

UN AÑO DE HORROR

El secretario general de UPA País Valenciano ha descrito el año transcurrido desde la DANA como un “año horrible” para las víctimas y para toda la sociedad valenciana. “A pesar del horror vivido, debemos intentar sacar conclusiones que nos ayuden en el futuro. El cambio climático ha mostrado con Valencia su peor cara, la más dramática. No podemos seguir mirando para otro lado”, ha explicado.

Bayo ha reconocido que en estos doce meses se ha hecho una labor de reconstrucción “muy importante”: “Miles de agricultores han recibido ayudas, especialmente las provenientes del Ministerio de Agricultura, aunque no dejan de ser un pequeño parche que no resuelve al 100% el daño sufrido. Toda ayuda es poca para evitar el abandono de cualquier explotación”.