Denuncian que el 87% de Extremadura se queda fuera del Plan de Ayudas Extraordinarias aprobadas por el Gobierno por las inundaciones

APAG Extremadura Asaja, con su presidente Juan Metidieri, junto a Ángel García Blanco, en representación de Asaja Cáceres, han expresado en rueda de prensa el profundo malestar del sector agrario extremeño tras la publicación del Real Decreto de ayudas extraordinarias del Gobierno para explotaciones agrarias afectadas por las borrascas en Andalucía y Extremadura al denuncian que el 87% de Extremadura se queda fuera de estas ayudas.

Extremadura cuenta con 388 municipios —165 en la provincia de Badajoz y 223 en Cáceres—, sin embargo, el Real Decreto del Ministerio de Agricultura contempla ayudas únicamente para 53 municipios, dejando fuera a 335 localidades, lo que supone que el 87% del territorio extremeño queda excluido de estas ayudas.

Juan Metidieri ha sido contundente: «De los 388 municipios de Extremadura, tan solo 53 se van a ver beneficiados. Es decir, el 87% del territorio se queda sin atender. Algo que nos parece más que injusto. ¿Llovía más en esos 53 municipios que en los 335 restantes?»

Desde Apag Extremadura Asaja consideran que ha existido «una vara de medir que no entendemos» y denuncian que no se puede excluir a la inmensa mayoría del territorio cuando las precipitaciones han afectado de manera generalizada a la comunidad autónoma.

Sobre las tres líneas de ayudas del Real Decreto, Juan Metidieri advirtió de un aspecto clave: «la concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente. Si el crédito no es suficiente, las ayudas no están garantizadas.»

Metidieri recordó que en 2023 se publicó en el BOE una ayuda de 370 millones de euros para cultivos permanentes de la que, a día de hoy, no hay absolutamente nada. «Esperemos que esto no se convierta en el timo de la estampita en una situación tan difícil como la que estamos viviendo.»

Desde la organización agraria se han puesto ejemplos concretos de zonas que quedarían excluidas:

Campiña Sur, donde los cereales sufrirán importantes pérdidas.

Zonas productoras de aceituna tardía como Monterrubio, La Serena, La Siberia y parte de la zona centro.

Fincas afectadas por desembalses en la cuenca del Río Guadiana, que han provocado importantes daños en explotaciones cercanas.

En estas áreas, a día de hoy, «la ayuda es cero», denuncian.

EXIGEN LA RETIRADA DEL REAL DECRETO

Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres solicitan la retirada del Real Decreto y la elaboración de un nuevo texto que incluya a todos los municipios donde se hayan producido daños por las precipitaciones y desembalses. «No se puede decir a unos sí y a otros no. Donde ha habido daños, deben recogerse todos.»

Asimismo, han mostrado su preocupación ante la actuación de la Consejería de Agricultura, que actualmente está recopilando datos de daños mediante una herramienta habilitada al efecto.»Nos parece bien que se recopilen datos, pero ya deberíamos estar hablando de presupuesto y voluntad clara de atender las necesidades. No puede convertirse esto en un mero observatorio de daños.»

Desde Apag Extremadura Asaja aseguran que estarán «muy vigilantes» tanto en el cumplimiento de las ayudas previstas en los municipios incluidos como en la reclamación de apoyo para las zonas excluidas.

La organización insiste en que la situación en el campo extremeño es crítica, no solo por las precipitaciones de enero y febrero, sino también por los desembalses que han agravado los daños en numerosas explotaciones. No se descartan nuevas acciones si el Gobierno no rectifica.