Denuncia un nuevo vuelo a baja altura de globos turísticos en zonas de pasto de ganado y en este caso con un nuevo aterrizaje de emergencia

Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha vuelto a denunciar el vuelo de globos aerostáticos por las zonas ganaderas de la provincia, el último este domingo 15 mismo. Una vez más, se ha realizado un vuelo a baja altura con el enorme riesgo que esto supone para la seguridad vial de la zona, debido a las estampidas del ganado, que saltando y derribando vallas, irrumpen en las carreteras, además de los graves daños a los ganaderos y los animales.Además en esta ocasión, hubo un aterrizaje de emergencia derribando una encina.

Y una vez más, la organización agraria insiste en denunciar que «es la empresa Aerotours la que continúa campando a sus anchas, haciendo oídos sordos a las reiteradas denuncias por parte de esta organización, y a las recomendaciones de la Subdelegación del Gobierno, que continúa sin tomarse en serio este grave problema».

En este caso, el vuelo de rasante sobrevoló los términos municipales de Brieva, Adrada y Losana de Pirón, provocando estrés y estampidas en el ganado, produciéndose el aterrizaje en una zona entre los términos municipales de La Cuesta y Caballar. En este caso, en un día como se suele decir ‘de perros’, con fuerte viento y lluvia, en el momento del aterrizaje, «el globo se llevó por delante literalmente una encina, quedando la cesta y el cordaje enredada en la misma, lo cual supone un riesgo enorme y evidente para los pasajeros, que tuvieron que ayudar al personal de la empresa a sacar la cesta de entre el ramaje de la encina derribada».

Cabe recordar que este problema adquirió una nueva dimensión el día 16 de noviembre del pasado año, cuando se denunció que miembros de la tripulación de un globo de la empresa Aerotours agredieron físicamente a un ganadero en Brieva, propinándole una brutal paliza tras invadir su finca en un aterrizaje, cuando el ganadero se acudió a recriminarles su actuación, en el momento que se disponían a brindar con champán en la finca invadida tras un ágape celebrado en la misma.

Ante este caso, desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL muestran «por enésima vez nuestro hartazgo ante la forma de actuar de estas empresas, muy especialmente de algunas, como es el caso de Aerotours, y también nuestro hartazgo de repetirle los mismos argumentos a la Subdelegada del Gobierno para instarla a que actúe, y lo haga antes de que sea demasiado tarde, y haya que lamentar consecuencias más graves que nadie desea».