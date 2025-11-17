Denuncian «la brutal agresión a un ganadero» por parte de la tripulación de un globo que aterrizó en su explotación sin autorización

La Unión de Campesinos de Segovia- UCCL ha denunciado la agresión a un ganadero de Basardilla, que recibió el pasado domingo «una brutal paliza por parte de cuatro personas, tripulantes y ayudantes de recogida del globo aerostático de la empresa Aerotours, cuando fue a increparles y pedirles las matrículas de sus vehículos, después de haber aterrizado sin permiso en una finca de su explotación ganadera». La empresa niega estos hechos.

Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL llevan varios años denunciando la actitud de las empresas en general, y de esta en particular «que, envalentonadas por la inacción de la Subdelegación del Gobierno, ante la que hemos denunciado la situación en reiteradas ocasiones, continúan escalando en su forma de actuar, pasando de humillar y jactarse de los ganaderos en ocasiones anteriores, a utilizar la violencia física pura y dura, sin mediar palabra, al más puro estilo de matones callejeros».

En el caso de Basardilla, propinaron una brutal paliza al ganadero, propietario de la explotación «a la que pertenece la finca de pastos en la que aterrizaron sin permiso, cuando se disponía a apuntar las matrículas de los vehículos que la invadieron. En muchas ocasiones, también aterrizan en fincas privadas sembradas de cereal, entrando y saliendo a sus anchas arrasando el cultivo sembrado en ellas».

«ESTAMOS HARTOS DE ESTA SITUACIÓN, DE LA IMPUNIDAD CON LA QUE ESTAS EMPRESAS INVADEN LA PROPIEDAD Y LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y EL MEDIO DE VIDA DE LOS GANADEROS”

Asimismo, la organización agraria asegura que «por si esto fuera poco, la empresa se permite el lujo de hacer pública una noticia mintiendo en todo su contenido. En dicha noticia se denuncia una agresión por parte del ganadero que, no solo no se produjo, sino que fue justamente, al contrario, ya que fue el propio ganadero el agredido, y quien llamó a la Guardia Civil para que se personara en el lugar de los hechos. Afirmaban también que la finca no era propiedad de su explotación ganadera, cuando también es falso; que se aterrizó en una “zona de aterrizaje”, cuando es totalmente falso, incluso aunque estas zonas existieran; afirman que no se les permitió la salida de la finca, cuando también es mentira …, suma y sigue», afirman desde la UCCL.

Por eso, en una nota de prensa han destacado que «estamos hartos de esta situación, de la impunidad con la que estas empresas invaden la propiedad, la actividad productiva y el medio de vida de los ganaderos, y más hartos aún de la actitud cada vez más radical, prepotente y violenta del personal de estas empresas hacia los ganaderos. Pero si algo nos duele especialmente es la pasividad de la Subdelegación del Gobierno que, siendo conocedora de la situación desde hace más de 5 años, no ha sido capaz de hacer absolutamente nada al respecto, quedando toda su actuación limitada a las buenas palabras, sin compromiso ninguno ni hechos que las avalen».

Desde Unión de Campesinos de Segovia-UCCL «no estamos dispuestos a consentir este despropósito, y este atropello a los derechos de un colectivo profesional que ejerce su labor en paz, con un esfuerzo encomiable por sacar sus granjas, sus familias y su ganado adelante, sin meterse con nadie».

Por eso, solicitarán la enésima reunión con la Subdelegada del Gobierno, «en la que reiteraremos lo mismo que en todas las anteriores: o son capaces de poner coto a la soberbia, la prepotencia, y la impunidad absoluta con la que estas empresas atropellan los legítimos derechos de los ganaderos, o más pronto que tarde tendremos que lamentar consecuencias mucho más graves aún, de lo tristemente vivido este domingo».

