Debate de la PAC: No gusta el cambio de rumbo del Ministerio y piden garantizar una renta viable al agricultor profesional

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras una reunión mantenida con el Secretario General de Agricultura, Fernando Miranda, afirma que, si no se apuesta en esta reforma por los agricultores profesionales, estos lo acabarán pagando con menores rentas y continuarán las distorsiones para el sector y los mercados, a la vez que deja entrever que no le está gustando el cambio de rumbo que está tomando el Ministerio ante el Plan Estratégico.

La organización agraria se ha reunido estae miércoles 23 con el Secretario General de Agricultura para conocer de primera mano los avances en relación a la reforma de la PAC y a cómo el Ministerio pretende enfocarlo a nivel de estado.

Unión de Uniones ha presentado sus propuestas fundamentalmente de cara a la figura del agricultor profesional y ha reclamado a Miranda la importante oportunidad que tiene ante sí el Ministerio para poder reorientar la estrategia y hacer un reparto de las ayudas concentrado en aquellos agricultores que están vinculados profesionalmente al sector e implicados con su desarrollo.

SI FRACASA, “SERÍA REPETIR LO QUE YA HEMOS VISTO EN PASADAS REFORMAS: CAMBIARLO TODO, PARA QUE CASI NADA CAMBIE”

Asimismo, la organización considera que, si la PAC no se profesionaliza, quienes viven fundamentalmente de la actividad agraria tendrán que afrontar mayores de costes de producción, más exigencias ambientales, más apertura internacional y mercados volátiles, con una disminución de ayudas que pone en riesgo su viabilidad.

Para la organización, en los últimos meses se ha producido un cambio de rumbo en la posición del Ministerio que aleja al Plan Estratégico de su objetivo específico de rentas viables y explotaciones resilientes. “Tenemos la sensación de que, dos meses de negociación política para llegar a un acuerdo pueden acabar pesando más que dos años de diagnósticos y evaluación de necesidades”, afirman. “Sería repetir lo que ya hemos visto en pasadas Reformas: cambiarlo todo, para que casi nada cambie”, lamentan.

La organización recuerda que la figura de agricultor profesional incluye la pluriactividad y la agricultura a tiempo parcial, ya que permite tener una parte importante de rentas procedentes de actividades no agrarias, pero no la agricultura marginal, que supone una distorsión para las producciones y los mercados, incluido el de la tierra. Por ello, Unión de Uniones considera que una definición de agricultor activo identificada con el agricultor profesional debe ser la base del Plan Estratégico español y si no es así, “lo del cambio de paradigma y lo de una PAC para los agricultores y no para las regiones, que decía el Ministerio, se habrá convertido en otra oportunidad perdida para hacer una verdadera reforma”, lamenta ante el cambio de rumbo del Ministerio.

Unión de Uniones también ha requerido que no se aplique la convergencia establecida para el año 2022 y ha planteado que, si la definición de agricultor activo no es un filtro acertado para los beneficiarios de la PAC, el Plan Estratégico a partir de 2023 no tendrá capacidad de contar con suficientes recursos para apoyar las rentas de los agricultores y ganaderos profesionales que se vean afectados por la convergencia negativa.

Acerca de lo anterior y de otras cuestiones como las agro-regiones, derechos históricos, el capping, la convergencia o los ecoesquemas, la organización ha venido haciendo sus propuestas a lo largo de estos dos años de debate y sobre las que se ha reiterado en la reunión. “Si el Ministerio decide finalmente cambiar el escenario en este último tramo, Unión de Uniones va a seguir trabajando para elaborar un marco que esté tan cerca como sea posible de la realidad del agricultor y el ganadero profesional”, concluyen.