De la promesa a la realidad: las Administraciones concentran 8 millones de hectáreas de suelo rústico, pero sin un inventario público único y accesible

Ante el anuncio del Gobierno de España sobre la creación de una plataforma para movilizar fincas rústicas públicas destinadas a jóvenes agricultores, Cocampo, la plataforma especializada en suelo rústico, valora positivamente que el acceso a la tierra y el relevo generacional en el campo se sitúen en el centro del debate público, pero matizan que «el acceso a la tierra pasa por la transparencia, los datos y la colaboración público-privada y las Administraciones Públicas concentran más de 8 millones de hectáreas de suelo rústico, cerca del 16% del territorio nacional, sin un inventario público único y accesible».

Sobre la propuesta del Gobierno, asegura que “ssta reflexión no es nueva. Desde hace años, Cocampo viene alertando del impacto que el envejecimiento de los titulares de explotaciones y el abandono progresivo de fincas heredadas tienen sobre la economía agraria, la gestión del territorio y el riesgo ambiental. A través de análisis de mercado y estudios sectoriales hemos subrayado de forma reiterada que el relevo generacional solo es posible si existe un acceso real, transparente y económicamente viable a la tierra, tanto pública como privada”, explica Regino Coca, CEO de Cocampo.

Desde una perspectiva técnica y de mercado, Cocampo subraya que el principal reto estructural del suelo rústico en España no es la falta de iniciativas, sino la ausencia de información unificada, transparencia y herramientas profesionales de gestión que permitan movilizar de forma efectiva un volumen significativo de suelo hoy infrautilizado.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PRINCIPAL TENEDOR DE SUELO RÚSTICO EN ESPAÑA

Las Administraciones Públicas constituyen, de facto, el mayor tenedor de suelo rústico del país. En la actualidad, más de 8.000.000 de hectáreas de montes, dehesas y fincas rústicas —en torno al 16% del territorio nacional— están en manos públicas, repartidas entre distintos niveles administrativos y con realidades de gestión muy diversas.

Las entidades locales gestionan aproximadamente 6,22 millones de hectáreas a través de ayuntamientos, diputaciones y cabildos. Se trata de un patrimonio extenso que, en muchos casos, afronta problemas de baja utilización y para el que los gobiernos locales buscan fórmulas que permitan ponerlo en valor, generar ingresos recurrentes, financiar servicios públicos y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

Por su parte, las comunidades autónomas son titulares de alrededor de 1,15 millones de hectáreas de montes propios, reservas y patrimonios agrarios. Estos activos requieren una gestión forestal y agraria especializada, con criterios técnicos homogéneos y una planificación a largo plazo que combine sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.

En el ámbito de la Administración General del Estado, el patrimonio rústico incluye realidades muy distintas. Los 16 Parques Nacionales suman 391.584 hectáreas terrestres; el Ministerio de Defensa gestiona en torno a 135.000 hectáreas de campos de maniobras y montes tutelares; el Patrimonio del Estado tiene 16.980 inmuebles rústicos inventariados; y SEPES dispone de aproximadamente 3.050 hectáreas de suelo estratégico destinado a vivienda e industria.

Pese a este volumen, no existe hoy un inventario público único, interoperable y accesible que permita conocer con precisión cuántas hectáreas están disponibles, en qué condiciones, con qué aptitud agraria o forestal y bajo qué fórmulas podrían ponerse en producción.

EL VERDADERO RETO: TRANSFORMAR PATRIMONIO PÚBLICO EN VALOR

“El debate no debería centrarse únicamente en crear nuevas plataformas, sino en cómo transformar este enorme patrimonio público en valor económico, social y ambiental, sin perder su función de servicio público”, señala Regino Coca. “Para lograrlo, es imprescindible contar con datos fiables, visibilidad real ante demanda cualificada y herramientas profesionales que conecten la tierra con proyectos viables”.

La experiencia acumulada en distintos territorios muestra que las políticas de movilización de suelo funcionan mejor cuando se apoyan en información homogénea, criterios técnicos de valoración, coordinación entre administraciones y una conexión efectiva con el mercado real, tanto agrario como forestal.

COLABORACIÓN COMO VÍA DE ÉXITO

La vocación de Cocampo es colaborar con las Administraciones Públicas en procesos de inventariado, valoración, adquisición y, cuando proceda, desinversión de patrimonio rural, aportando visibilidad, demanda cualificada y soluciones técnicas adaptadas a cada activo.

En la actualidad, Cocampo opera la mayor base de datos privada de suelo rústico en España, con más de 70.000 fincas rústicas activas, presencia en todas las comunidades autónomas y más de 1.000.000 de usuarios únicos mensuales, consolidándose como el principal punto de encuentro digital entre oferta y demanda de activos rurales en el mercado español.

En los últimos doce meses, la plataforma ha canalizado decenas de miles de contactos cualificados entre propietarios y demandantes de fincas rústicas, actuando como principal motor digital de la liquidez del mercado rural español.

En 2025, la plataforma ha analizado y clasificado decenas de miles de activos rurales por uso agrario, forestal y recreativo, aportando referencias reales de mercado que hoy no existen en ningún inventario público unificado.

“La infraestructura digital de Cocampo está orientada a aportar transparencia y eficiencia a un mercado históricamente opaco y fragmentado. Cualquier iniciativa pública destinada a facilitar el acceso a la tierra puede multiplicar su impacto si se apoya en infraestructuras tecnológicas ya operativas y en la experiencia acumulada del sector privado, evitando duplicidades y acelerando resultados”, concluye el CEO de Cocampo.