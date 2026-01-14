El Gobierno movilizará 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado a disposición de jóvenes y mujeres para favorecer el relevo en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles 14 que la Administración General del Estado pondrá unas 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios para favorecer el relevo generacional en el campo.

Tras reunirse con jóvenes agricultores, Sánchez ha presentado medidas para facilitar el acceso a la actividad agraria en un acto celebrado en el centro La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Entre ellas, ha avanzado el desarrollo de una plataforma de innovación y movilización de tierras agrarias denominada ‘Tierra Joven’, que estará liderada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en colaboración con el sector, las comunidades y todos los ministerios implicados.

El objetivo será ofrecer información «homogénea» sobre la oferta y la demanda de las tierras para facilitar el acceso a los jóvenes y las mujeres, así como para mejorar la transparencia en el funcionamiento del mercado con datos actualizados sobre financiación, fiscalidad y otras cuestiones.

El jefe del Gobierno ha avanzado que la iniciativa estará en marcha en los primeros meses del año, con la aprobación de un decreto que regulará su contenido.

Asimismo, cuando se apruebe la futura Ley de Agricultura Familiar se creará una oficina de información y transmisión de tierras, en línea de las que existen en otros países europeos como Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Polonia.

Sánchez ha expresado el compromiso del Ejecutivo de movilizar tierras agrarias que son propiedad de la Administración General del Estado -actualmente posee unas 17.000 fincas rusticas-, analizarlas y ponerlas en su caso a disposición de los jóvenes y las mujeres a través de la mencionada plataforma.

«El campo necesita a nuestros jóvenes» y llevarlos al sector agroalimentario «nos sale a cuenta», ha afirmado el presidente, que ha recordado que solo un 9% de los agricultores tiene menos de 41 años, un «desafío compartido» con otros países del entorno.

DEFENDERÁ QUE UN 10% DE LOS RECURSOS PARA LA PAC EN 2028-2034 SEAN PARA EL RELEVO GENERACIONAL EN EL CAMPO Y HAY APROBADAS PARTIDAS DE 200 MILLONES EN ESPAÑA

Sánchez ha asegurado que España «se juega mucho en cohesión social y territorial», con comarcas golpeadas por la despoblación, y ha destacado que cuando los jóvenes se incorporan al campo logran explotaciones «más productivas» y con más valor añadido, innovación y sostenibilidad.

El relevo generacional es un reto «urgente y necesario», puesto que hace falta seguir produciendo alimentos de forma sostenible, según el presidente, que ha abogado por desmontar «prejuicios» para que los jóvenes vean su futuro también en el medio rural.

Entre los problemas más acuciantes, ha mencionado el acceso a la tierra y al agua, por lo que las medidas anunciadas este miércoles están orientadas a facilitarlo a «mujeres jóvenes y no tan jóvenes agricultores» para avanzar en el relevo generacional.

En la Unión Europea, Sánchez ha subrayado que España defenderá que un 10% de los recursos para la Política Agraria Común (PAC) en 2028-2034 sean para el relevo generacional en el campo.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha recordado algunas medidas aprobadas de apoyo a los jóvenes como el aumento hasta 200 millones de euros de las ayudas de la PAC para su incorporación a la actividad agraria, el programa de formación Cultiva, las facilidades en el seguro agrario y la inversión en el regadío.

Tras la presentación el año pasado de la Estrategia Nacional de Alimentación, Planas ha precisado que están trabajando en la ley de agricultura familiar, que incluirá cuestiones como el relevo generacional, la igualdad de género y la titularidad compartida de explotaciones.