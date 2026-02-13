Fallecen cuatro personas por mes en el campo: los accidentes laborales dejan 48 víctimas en el sector en 2025 con una tendencia a la baja

Los accidentes laborales dejaron 48 fallecidos por accidente laboral en el sector agrario en 2025, en total 21 menos que un año antes, en un año que cierra con 735 fallecidos en todos los sectores nacionales, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo. Esta cifra representa una media de cuatro personas por mes, una tónica se ha mantenido estable todo el año.

En el cómputo del año anterior, los siniestros laborales se redujeron un 7,7% frente a 2024, con 61 fallecidos menos. De estas muertes en el trabajo, 584 fueron en la jornada laboral, 62 menos que un año antes, y 151 «in itinere», es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, uno más que en 2024.

La principal causa fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 251 muertos, 15 menos que en 2024.

Por régimen laboral, 676 accidentes mortales fueron entre asalariados, 54 menos que un año antes; y 59 entre autónomos, 7 menos que en 2024.

Por sexo, y ya dentro de las muertes en jornada laboral, 546 fueron hombres, 62 menos; y 38, mujeres, la misma cifra que un año antes.

MENOS ACCIDENTES LABORALES CON BAJA

En total, en 2025 se registraron 620.386 accidentes laborales con baja, un descenso del 1,3 %; mientras que sin baja se notificaron 542.661, una moderación del 1,9 % frente al año previo.

Esta semana, Gobierno y sindicatos han firmado un acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, vigente desde 1995, y adaptarla a los riesgos del siglo XXI.

Entre los cambios está la inclusión de la salud mental o el reconocimiento de otros riesgos laborales derivados de la digitalización, del trabajo a distancia o el cambio climático.

También se busca reforzar la prevención en las empresas más pequeñas con la creación del delegado territorial que podrá actuar en empresas de hasta 10 personas trabajadoras.