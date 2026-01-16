Cuantifican en 340 millones las pérdidas de un año agrario 2025 «muy difícil» por el clima, la DANA, costes, plagas y competencia desleal

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cuantificó en 340 millones las pérdidas de los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana en un 2025 muy difícil, marcado por las adversidades climáticas y la lenta reconstrucción de la DANA, los elevados costes de producción, las plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas, la competencia desleal de las importaciones procedentes de países terceros, los daños récord de la fauna salvaje, los robos y las políticas europeas que asfixian la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, anunció que las próximas movilizaciones del sector agrario serán el 20 de enero en Estrasburgo, convocada por el Copa-Cogeca y a la que asistirá una delegación valenciana, y el 29 de enero en Valencia, convocada dentro del calendario de protestas conjuntas de ASAJA, COAG y UPA a nivel nacional.

Tras un 2024 históricamente trágico por la DANA y la sequía, en 2025 las adversidades climáticas ‘sólo’ provocaron 150 millones de pérdidas al sector agrario, sobre todo por los numerosos temporales de pedrisco y las lluvias persistentes en diciembre. El año también estuvo condicionado por la lenta reconstrucción: aún queda más del 30% de las parcelas, empresas e infraestructuras agrarias por recuperar su estado previo al temporal. AVA-ASAJA exigió celeridad en la gestión de las ayudas y la puesta en marcha de las infraestructuras hidráulicas que quedó evidente que hacen falta para minimizar el impacto de futuras riadas.

En términos de rentabilidad, los productores perdieron 40 millones porque los precios en origen no permitieron cubrir las mermas de cosecha y los costes de producción. Mientras los gastos aumentaron un 7% en el último año -destacaron los encarecimientos de fertilizantes, fitosanitarios y maquinaria- los precios percibidos descendieron un 1%, según datos del Ministerio de Agricultura hasta septiembre. La asociación resaltó los malos resultados en cítricos, uva para vino y cava, arroz, cebollas, patatas, sandía, algarrobas, olivar, cereales, trufa, porcino, ovino-caprino, cunicultura y apicultura.

Los ataques de plagas y enfermedades causaron en 2025 unas pérdidas de 60 millones. Los cultivos más afectados fueron los cítricos (a la consolidación del nuevo trips de Sudáfrica hay que destacar importantes daños por ácaros y moscas blancas), los caquis (cotonets, moscas blancas, mancha foliar y el trips de Sudáfrica), las almendras (la avispilla castigó especialmente al cultivo en ecológico) y el arroz (el mayor brote de la historia de piricularia desplomó las producciones de variedades tradicionales como Bomba, Albufera y, por primera vez, J-Sendra).

En ganadería, 2025 fue un año negro de sanidad animal. Las explotaciones redoblaron sus esfuerzos en bioseguridad ante los brotes de gripe aviar, dermatosis nodular contagiosa (DNC), lengua azul y la enfermedad de Newcastle. Asimismo, el hallazgo de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en Cataluña, además de suponer una grave amenaza para el sector, ya causó al final de año un descenso de los precios en origen de la carne de cerdo.

La superpoblación de fauna salvaje ocasionó en 2025 unas pérdidas de 60 millones en el sector agrario de la Comunidad Valenciana, lo que supone un incremento de 10 millones respecto al año anterior. Las pérdidas estimadas a causa de los robos se mantuvieron en 30 millones.

AVA-ASAJA criticó duramente decisiones de la Comisión Europea en 2025 que sacrificaron al sector agrario frente a otras prioridades, tales como la propuesta sobre la futura PAC que contempló un recorte del 22% de las ayudas; la ampliación del acuerdo con Ucrania que aumentó un 583% las cuotas sin arancel de la miel; el acuerdo con Estados Unidos que impuso un arancel del 20% a productos europeos como el aceite, vino y frutos secos; los aranceles de China al sector porcino como represalia por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos; y el inicio del proceso de ratificación del tratado con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que no se llegó a ratificar en 2025 por las reticencias de Francia e Italia a raíz de la gran manifestación del 18 de diciembre en Bruselas, convocada por Copa-Cogeca, con la participación de AVA-ASAJA.

La asociación también se concentró a las puertas del Ministerio de Agricultura el 4 de junio por la crisis del cereal. De cara a 2026, las protestas agrarias continuarán para reclamar reciprocidad en las importaciones, simplificación de la burocracia y unas políticas agrarias que garanticen una rentabilidad digna a los productores.