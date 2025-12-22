Cuando veas las barbas de tu vecino pelar…: el Ministerio de Agricultura adquiere vacunas frente a la dermatosis por 1,7 millones de euros

Aunque la tensión se ha rebajado un poco por las fiestas navideñas, las protestas y movilizaciones de los ganaderos franceses por la gestión de la gestión del Gobierno galo de la dermatosis nodular, el Gobierno español parece haber tomado nota y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha anunciado este lunes la formalización de un contrato para la adquisición de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa por valor de 1,7 millones de euros.

En un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el MAPA ha decidido adquirir las vacunas por emergencia sanitaria a la empresa Merck Sharp & Dohme Animal Health, teniendo en cuenta el elevado riesgo de aparición de nuevos focos en explotaciones de ganado bovino en España.

El Gobierno ha justificado la tramitación de emergencia por la situación epidemiológica de extrema urgencia, además de considerar la efectividad de la vacunación como herramienta para controlar la diseminación de focos.

El pasado jueves, el MAPA informó de que España iba a remitir a la Comisión Europea (CE) un plan de vacunación de emergencia contra la dermatosis nodular contagiosa bovina a comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco limítrofes con Francia.

La medida fue acordada en la reunión del Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) a instancia de las tres comunidades autónomas, tras la comunicación de tres nuevos focos en Francia que suponen que «el virus circula libremente al norte de los Pirineos», según el Ministerio.

En España no se han producido nuevos focos de la enfermedad desde el pasado 24 de octubre, y los 17 contabilizados se localizan en la provincia de Girona, casi todos ellos en la comarca del L´Alt Empurdá.

A final de octubre, España amplió el plan de vacunación más allá de la zona de restricción en torno a los focos, a nuevas comarcas de Cataluña y Aragón.

Hasta el momento, la vacunación en esta zona ampliada cubre ya más del 50 % de la cabaña bovina, mientras que en la zona restringida alcanza el 95 %.