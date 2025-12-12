El sacrificio de toda la cabaña de una granja francesa por un brote de dermatosis acaba en duros enfrentamientos entre ganaderos y gendarmes

Las autoridades francesas pusieron este jueves en marcha un operativo policial para tratar de desalojar a cientos de agricultores del sur de Francia que tratan de impedir con bloqueos en carreteras que se sacrifiquen más de doscientas cabezas de ganado en una granja en Ariège (sureste), donde se detectó hace dos días un caso de dermatosis nodular contagiosa.

Los manifestantes, que comenzaron el bloqueo en la mañana del miércoles, ocupan los alrededores de la granja, ubicada en el pueblo de Les Bordes-sur-Arizes (no lejos de los Pirineos), para evitar que se practique la eutanasia al ganado.

También impiden el acceso con sus tractores y con troncos de árboles depositados en los caminos de acceso a la explotación agrícola afectada por el caso de dermatosis nodular. Cabe recordar que el Gobierno francés se prepara para tomar la decisión de generalizar la vacunación de toda la cabaña bovina contra la dermatosis en un momento en que la propagación de esta enfermedad está generando una cierta oposición entre los ganaderos al sacrificio de animales, según anunció la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard.

En los incidentes, los gendarmes, por su parte, lanzaron una operación policial este jueves con importantes medios, incluidos vehículos blindados.

«Ante los bloqueos en curso y para permitir un acceso seguro a la granja, se han desplegado importantes recursos en la zona de Bordes-sur-Arize», anunció la prefectura en un comunicado, e instó a la «calma y la responsabilidad de todos». Los manifestantes lanzaron piedras y la policía disparó granadas de gas lacrimógeno durante varios minutos.

El prefecto de Ariège aseguró que los dos hermanos propietarios del rebaño dieron su acuerdo para el sacrificio de las 207 vacas de la raza rubia de Aquitania, de acuerdo con el protocolo sanitario de lucha contra la enfermedad contagiosa, y denunció la continuación de la acción de los manifestantes.

«Esta noche queda un grupo central de personas que quieren luchar, y apelo a la razón. Debemos evitar la confrontación», declaró a los medios el prefecto Hervé Brabant en una conferencia de prensa, al tiempo que pidió a «todos los manifestantes que respeten la voluntad de los agricultores y abandonen la zona pacíficamente».

El prefecto mantuvo que el sacrificio del rebaño «es la mejor solución que podemos ofrecer. Hoy en día, es la única solución que funciona», afirmó.