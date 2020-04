El Gobierno Vasco ha prohibido este miércoles 8 los mercados mediante una orden. Desde el sindicato agrario EHNE han criticado la decisión, al considerar que “no es son su competencia. Son los ayuntamientos los que deciden y las medidas relativas a la salud en esta época de alerta sanitaria las implanta el Estado. ¿A qué viene esta obstinación en contra de los mercados?”

Desde Gipuzkoako EHNE ya hicieron un llamamiento a todas las administraciones que

gestionan los mercados pidiendo que mantengan abiertos. En muchas localidades, tanto de Euskadi como en otras CCAA, han sido capaces de mantenerlos abiertos cumpliendo las medidas de higiene y seguridad, como en Ordizia, Zumarraga o Villabona. “Deseamos darles las gracias por el esfuerzo realizado. Habéis demostrado cómo se pueden realizar los mercados en esta situación”, valora la organización agraria vasca.

En este sentido, insisten en que “los y las baserritarras que realizamos venta directa en los mercados queremos tener la opción de seguir vendiendo nuestro producto de esta manera, sin intermediarios. ¿Por qué queréis prohibirlos? En Catalunya se pueden celebrar los mercados y en otros lugares del estado, ¿por qué no en la Comunidad Autónoma Vasca?

Lo repetiremos de nuevo: tal y como dicta el sentido común, estamos dispuestos a cumplir con todas las medidas higiénicas y de seguridad del estado de alarma, por nosotras y por todas. Algunos ayuntamientos que celebran mercados habitualmente y han seguido celebrándolos en esta situación, también están dispuestos a cumplir con las medidas. ¿Por qué qel Gobierno vasco quiere prohibirlos?”, clama ENHE.

Finalmene, destacan que “los y las baserritarras vivimos de vender nuestros productos. Si ya la situación es difícil, no se entiende por qué queréis poner otro obstáculo en el camino y por qué tenéis esa obstinación. Producimos alimento, porque nos hemos comprometido a alimentar este país y necesitamos mostrar nuestra manera de trabajar. Y lo volveremos a decir alto y claro: sabemos que muchos y muchas no tendrán opción de realizar venta directa y aceptamos las iniciativas que han surgido, pero eso no debe prohibir la opción de vender en los mercados. Los mercados, la venta directa, los pequeños comercios de alimentación garantizan la comercialización del producto local y todos ellos fortalecen la economía local. También son nuestros puestos de trabajo. Con esta clase de ordenes vais en contra de la economía local”.