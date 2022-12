Critican que prohibir labrar las cubiertas vegetales es “otro disparate” de la nueva PAC

Asaja Córdoba ha añadido un nuevo disparate de la reforma de la PAC al criticar que en «los eco-regímenes para el cultivo de leñosos (olivar, almendro, cítricos, etcétera) se prohíbe la aplicación de fitosanitarios, de manera radical, en las cubiertas vegetales».

Su presidente, Ignacio Fernández de Mesa, ha señalado que esto «es algo que hasta la fecha sí está permitido en las ayudas agroambientales», que son «las más respetuosas con el medio ambiente, pero parece que lo que era bueno antes, ahora ya no lo será».

«También se prohíbe labrarlas o levantarlas, aunque sí se permitirán aquellas labores superficiales para adecuar el terreno para la siembra de las cubiertas. No obstante y para este año, Andalucía ha publicado una excepcionalidad que permite una única labor vertical superficial anual, que no altere la estructura del suelo y de manera que no permanezca desnudo en ningún momento».

Sin embargo, según ha argumentado Fernández de Mesa, «el problema viene en que en las tierras de bujeos (vertisoles), muy comunes en la campiña cordobesa, se agrietan en verano y necesitan alguna labor para tapar las grietas. No hacerlo da lugar a pérdida de humedad, de aireamiento de las raíces, a problemas de cárcavas y erosión y no facilita el semillado de la cubierta. Es decir, limitar las labores en la época estival, será más perjudicial que beneficioso».

“ES NECESARIO IMPLEMENTAR ALGÚN TIPO DE EXCEPCIONALIDAD PARA PODER REALIZAR ALGUNAS LABORES EN LOS SUELOS DE BUJEO”

En este sentido, el presidente de la patronal agraria cordobesa ha explicado que «la evaporación y la pérdida de humedad de los suelos a través de estas grietas se dispara en verano, y los cultivos leñosos de secano lo manifestarán en importantes pérdidas de cosecha, además de en el propio estado vegetativo de los árboles».

«De no hacerse así, cuando llegan las lluvias, las grietas son unos de los principales problemas que generan cárcavas y erosión y, por ello, agronómica y medioambientalmente, la práctica de laboreo es absolutamente necesaria y positiva para el mantenimiento de cubiertas vegetales el resto del año».

En consecuencia y en opinión de Asaja Córdoba, «es necesario implementar algún tipo de excepcionalidad para poder realizar algunas labores en los suelos de bujeo, levantando en este caso la cubierta en la época estival».

De lo contrario, se estará aplicando «otro disparate de esta nueva PAC, que dará lugar al efecto contrario al pretendido», porque en este tipo de suelos «habrá menos humedad», lo cual «favorece la erosión, perjudica la implantación de las cubiertas vegetales y da lugar a menores producciones», según ha concluido Fernández de Mesa.