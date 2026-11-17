Unión de Uniones, ante la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, lamenta la falta de diálogo con el sector agrario y acusa al Gobierno de tener un doble rasero, al señalar que «la renta de los obreros, sí; la renta de los agricultores, no».

Unión de Uniones señala que, si bien comparte la necesidad de avanzar en la mejora de las condiciones laborales y del poder adquisitivo de los trabajadores, «no se pueden tomar sin tener en cuenta los sectores productivos, especialmente en un sector tan específico como el agrario».

La organización recuerda que los agricultores y ganaderos llevan años soportando un incremento de los costes de producción que, debido a los conflictos internacionales, entre otros asuntos, se han visto disparados en los últimos tiempos, «sin que el Gobierno ofrezca ninguna solución contundente».

«EL GOBIERNO NOS DICE QUE HAY LIBRE MERCADO: NO SE PUEDE METER EN EL PRECIO QUE FIJA LA INDUSTRIA O LA DISTRIBUCIÓN, PERO ¿SI SE EN IMPONER CON UN REAL DECRETO LOS SALARIOS QUE DEBEMOS PAGAR A NUESTROS TRABAJADORES?»

Además, defienden que «el campo representa el sector más débil de la cadena alimentaria, no pudiendo trasladar al precio el aumento de costes, aumentando los grandes desequilibrios ya existentes, con la complicidad y dejadez de funciones del Gobierno».

«Los salarios se pagan en base a la rentabilidad y la nuestra en la actualidad está en crisis», comentan desde Unión de Uniones. «El Gobierno nos dice que hay libre mercado, que no se puede meter en el precio que fija la industria o la distribución, pero ¿si se puede meter e imponer con un real decreto los salarios que debemos pagar a nuestros trabajadores?», critican aludiendo al doble rasero del Ejecutivo por el que sí garantizan la renta de los obreros, pero no la de los agricultores.

La organización considera que «no se puede seguir legislando de espaldas a la realidad del campo» y recuerda que garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas es fundamental para asegurar la producción de alimentos, el empleo y el futuro del medio rural.

Asimismo, insiste que difícilmente se pueden mejorar las condiciones económicas de los trabajadores del campo si no se garantizan también las de los agricultores y ganaderos que los emplean.

Finalmente, Unión de Uniones insta a abordar, de forma consensuada con las organizaciones, medidas de que permitan garantizar tanto la mejora de las condiciones laborales como el mantenimiento del empleo y de la actividad agraria en el medio rural. En este sentido, entre los compromisos que demanda al futuro gobierno, está el de «constituir mesas de diálogo con el sector en todos aquellos departamentos ministeriales con competencias en materias que afectan a los agricultores y ganaderos para poder participar y que la realidad del sector agrario se vea reflejada en las decisiones o políticas que se aprueben»u.