El Gobierno aprobará este martes 17 la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales), lo que tendrá un impacto en los costes en un sector agrario que lleva todo el año en contra de estas subidas.

Según ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a La Sexta, el Consejo de Ministros va a aprobar este incremento que irá acompañado de medidas fiscales para que la nueva cuantía no tribute.

El Ministerio de Trabajo avanzó hace diez días el avance del SMI para 2027 con una propuesta de real decreto que sometió a consulta pública tras mantener una reunión previa con patronal y sindicatos.

El alza, con la que el SMI acumula un incremento del 75% desde 2018, es superior a la planteada por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que recomendaba elevar el SMI un 4,9%.

«Mañana es un día muy importante en nuestro país», ha subrayado Díaz, porque el SMI es «la mejor herramienta para atacar la pobreza en general» y porque ha sido «uno de los grandes éxitos de este de este Gobierno».

Y ha pedido que en la negociación colectiva se haga exactamente lo mismo, es decir, que el nuevo acuerdo salarial que deberían sentarse a negociar patronal y sindicatos recoja un incremento también del 5,3 %.

Los sindicatos UGT y CCOO valoraron la subida -que está por debajo del 7% que ellos habían reclamado- mientras que la patronal CEOE ha reprochado su utilización política antes de las elecciones generales.

De hecho, la patronal emplazó al Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre «a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre».

Junto al anuncio de la aprobación del SMI, Díaz ha afeado este lunes al PSOE que lleve en su programa electoral un registro horario cuando «no han querido aprobarlo» y le ha pedido que lo lleven al Consejo de Ministros antes de las elecciones.

«Si quieren, estamos a tiempo, está listo, aprobémoslo», ha dicho Díaz, al tiempo que ha recordado que la norma tiene rango de reglamento. «Ya que lo llevan en su programa, demos una alegría a los españoles, porque no actuar en un país con 2,5 millones de horas extra a la semana es ponerse del lado de quien comete irregularidades», ha insistido al PSOE.