Crisis del Mar Menor: Nuevo enfado porque se culpabilicen de todos los males del medio ambiente a los agricultores

ASAJA Murcia lamenta que la ministra para la Transición Ecológica no haya querido reunirse con las organizaciones agrarias y sólo lo haya hecho con colectivos que quieren culpabilizar de todos los males del medioambiente a los agricultores. Asaja alerta de los científicos y expertos a los que suele recurrir este Gobierno porque considera que «o no son independientes o no existen».

Para el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “la gestión de la calidad de las aguas del Mar Menor no puede basarse en esperar y paralizar el sector agrícola de la comarca del que depende la economía regional ni culpabilizar de todos los males. Hay que actuar recuperando la circulación de un mar que está conectado con el Mar Mediterráneo (que lo originó) aunque algunos se empeñen en llamarlo laguna”.

Asimismo, Gálvez Caravaca puntualiza respecto a la visita de la ministra para la Transición Ecológica al Mar Menor, que “ha venido a decir lo mismo que en la crisis del Mar Menor de 2018 sin haber tomado ninguna medida para proteger al Mar Menor, sigue acusando a la agricultura de la contaminación sin conocer que se practica una agricultura de precisión sostenible. El acuífero contiene nitratos de hace cuarenta años. Las medidas del Plan Vertido Cero fueron propuestas después de varios años de negociaciones con administraciones, sectores afectados con el asesoramiento de expertos y científicos. Muchas de las medidas del plan vertido cero están incluidas en el Plan de Cuenca del Segura. Se contradice al decir que el plan está desfasado y que se plantean desde el Ministerio mantener algunas actuaciones como el colector vertido norte, que ha finalizado la tramitación pública, el bombeo desde la rambla del Albujón que está operativo aunque con continuos fallos, o la desaladora prevista en el colector norte. Dice que ya no vale pero que determinadas actuaciones sí. Sigue acusando a la actividad agrícola y olvida su responsabilidad y competencias respecto a los cauces públicos que terminan desembocando en el Mar Menor con arrastres de materia orgánica y contaminación urbana mirando para otro lado. No ha informado de nada sobre exigencias o posibles ayudas del Estado para adecuar y modernizar las redes de saneamiento y depuración y separación de aguas pluviales y residuales de los municipios del Mar Menor».

Además, Gálvez Caravaca añade que: “Respecto a la compra de parcelaS, de ser así, deberá realizarse con todas las garantías jurídicas de la Leu de Expropiación forzosa y con justiprecio que contemple el lucro cesante del agricultor y no mediante procedimientos confiscatorios de Gobiernos de esta ideología”.

COMISIÓN ESTATAL DEL MAR MENOR



Gálvez Caravaca, tras insistir en rechazar que el sector sea el culpable de todos los males medioambientales, también apunta que “Respecto a la Comisión Estatal para el Mar Menor, ASAJA recuerda que la Ministra Narbona en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya creó una Comisión para el Mar Menor y que no pasó de 2 reuniones y no se llevó a cabo nada”.

“ASAJA espera que la Ministra tenga en cuenta a los agricultores para dicha comisión por el bien del Mar Menor y del sector agrario regional y de España que es garantía de soberanía alimentaria y el sustento de miles de familias que contribuye con el pago de impuestos al Estado del bienestar”, comenta Gálvez Caravaca.

Asimismo, Gálvez Caravaca puntualiza que “Si la actitud del Gobierno respecto a la agricultura del Mar Menor es una estrategia para acabar con los envíos de agua del trasvase Tajo-Segura nos tendrá enfrente y tendrá respuesta de los ciudadanos en las urnas”.