Crece el miedo a la expansión de la dermatosis por toda España porque se sigue «recibiendo de forma constante animales procedentes de Francia»

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril ha trasladado al director general de Producción Agrícola y Ganadera de Castilla y León su preocupación por la evolución de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y por el riesgo real que esta enfermedad supone para la cabaña bovina de la Comunidad en los próximos meses y advierten de que España, y Castilla y León en especial, «continúan recibiendo de forma constante animales procedentes de Francia».

Aunque España mantiene actualmente controlados los focos detectados en Cataluña y se están llevando a cabo una campaña de vacunación en las zonas afectadas y algunas limítrofes, la situación en Francia es cada vez más preocupante.

En las últimas semanas se han seguido notificado nuevos focos, algunos fuera de las zonas previamente restringidas, vinculados abiertamente a la existencia de posibles movimientos ilegales de animales, lo que evidencia un nuevo salto de la enfermedad dentro del país vecino y pone de manifiesto la enorme dificultad de controlar su propagación.

España, y Castilla y León en especial, «continúan recibiendo de forma constante animales procedentes de Francia, lo que supone un riesgo continuo e inasumible de entrada de la enfermedad. Aunque existe la obligación de extremar la vigilancia veterinaria y los controles sanitarios, estos no ofrecen, en el contexto epidemiológico actual, las garantías necesarias para proteger a la cabaña bovina», advierten desde la organización.

PIDEN «LA VACUNACIÓN PREVENTIVA, AL MENOS EN CASTILLA Y LEÓN, UNA COMUNIDAD CON UNO DE LOS MAYORES CENSOS DE VACUNO DE ESPAÑA”

Por este motivo, consideran imprescindible que la entrada de animales procedentes de países que siguen notificando focos de DNC, como Francia, vaya acompañada de medidas cautelares obligatorias, entre ellas la cuarentena y una vigilancia sanitaria reforzada, para no poner en riesgo al resto de explotaciones.

La Asociación ya propuso un cambio en la categorización de la enfermedad por parte de la Unión Europea, al considerar que el enfoque actual no se ajusta a la realidad del sector y que los vacíos sanitarios no son la solución.

En este sentido, piden que se permita «la vacunación preventiva, al menos en Castilla y León, una comunidad con uno de los mayores censos de vacuno de España y un peso muy importante del sistema extensivo. No podemos permitirnos esperar a que la enfermedad legue para actuar. Si la DNC entrara en nuestra comunidad, el impacto sería devastador para el sector».