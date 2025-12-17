Navarra pide autorización a la UE para vacunar a todas las cabezas de ganado vacuno contra la dermatosis ante el aumento de casos en la frontera con Francia

Navarra ha pedido al Gobierno estatal que a su vez solicite a la Unión Europea la autorización para que Navarra pueda vacunar a todas las cabezas de ganado que están su territorio, unas 120.000, contra la dermatosis nodular contagiosa, de la que se han detectado más de un centenar de focos en Francia y los dos últimos cerca de la frontera con España.

Lo ha explicado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, en una rueda de prensa para informar sobre la situación de la Comunidad en sanidad animal, con tres enfermedades sobre las que se está actuando (la dermatosis del vacuno, la peste porcina africana de los jabalíes y la gripe aviar) y que afectan a los animales pero no a las personas.

Así, sobre la dermatosis modular contagiosa, Aierdi ha explicado que en Francia ya hay 110 focos declarados, los dos últimos cercanos a la frontera con Navarra, con la zona más cercana a 30 kilómetros.

NO ESPERAN PROBLEMAS CON LA VACUNACIÓN, DE FORMA QUE A FINALES DE AÑO PODRÇIAN ESTAR VACUNAS LAS 120.000 CABEZAS DE GANADO

Y ha advertido que en Francia «sigue sin controlarse» y que por ello, tras reunirse con el sector, se ha solicitado al Gobierno español que pida a la Unión Europea la autorización para que Navarra pueda realizar una campaña de vacunación para todas sus cabezas de vacuno.

En principio no se espera que haya problemas para recibir esta preceptiva autorización, y «lo normal es que haya una respuesta favorable y urgente», de forma que en torno a finales de año podrían estar vacunadas las 120.000 cabezas de ganado.

No obstante, la campaña puede ser más dificultosa en el norte por la dispersión de las reses, ha dicho tras indicar que el coste de las vacunas corre a cargo de Europa y Navarra asumirá los alrededor de 5 euros por res que cuesta el proceso de inoculación.

En relación con la peste porcina, también desde el departamento se han reunido con los ganaderos del sector, con unas 850.000 cabezas en Navarra, sobre las que además se han extremado las medidas de seguridad.

CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA RETIRADA DE LOS JABALÍES MUERTOS EN EL MONTE POR LA PESTE PORCINA

Estas afectan a la retirada de los cadáveres de jabalís cazados en el campo, de la que hasta ahora se ocupaba la única empresa existente en Navarra, que a su vez llevaba parte de la carne a una empresa de Logroño y otra parte a otra de Toledo para su comercialización.

La afección de la enfermedad en Cataluña ha llevado a la de Logroño a no aceptar más jabalíes, mientras que la de Toledo los recogerá siempre que la carne le salga gratis, lo que supondría el cierre de la planta de Navarra.

Por ello, el departamento ha decidido llevar a cabo un contrato «de emergencia» con la empresa de Toledo para cubrir esos costos de unos 42 euros por jabalí, con lo que pretende solventar la situación hasta el final de la época de caza de esos animales, a finales de febrero, en la que se estima que habrá que encargarse unos 3.000 jabalíes para que no queden en el monte sus cadáveres.

Finalizado este plazo, si la peste continúa, se buscará un sistema de contratación público y abierto para la gestión de estos cadáveres.

También ha abordado Aierdi la situación de la gripe aviar, y ha señalado que en último mes y medio no se han detectado casos en las explotaciones de Navarra, donde sí hubo algún caso antes, mientras que en la fauna silvestre tampoco ha habido novedades en los últimos días.