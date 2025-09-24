Cooperativas España vuelve a rebajar el aforo de esta vendimia a 31,5 millones de hectolitros de vino y mosto por debajo de la del pasado año

El consejo sectorial vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España se ha reunido para analizar, entre otros asuntos, el desarrollo de la actual vendimia, cuya previsión de producción vuelve a ajustarse a la baja. La última estimación sitúa la cosecha en torno a los 31,5 millones de hectolitros, lo que supone un descenso significativo respecto a las previsiones iniciales, cuya primera estimación de 37,5 millones de hectolitros de vino y mosto y posteriormente rebajó a unos 34 millones.

Esta reducción se debe principalmente a las altas temperaturas registradas durante el mes de agosto, unidas a la falta de precipitaciones, que han afectado a todo el viñedo y de forma más acusada de secano. El resultado es un menor peso de los racimos, que explica el nuevo recorte en la producción estimada.

En la pasada campaña la producción de vino y mosto en España ya fue reducida, situándose en 36,8 millones de hl y la campaña 2023/2024 fue hasta el momento la más baja del siglo, con sólo 32,1 millones de hl. Con los datos actuales, todo apunta a que la vendimia será incluso inferior, encadenando así tres campañas consecutivas de muy baja producción, una tendencia claramente vinculada al cambio climático.

A pesar de la bajada en el volumen, el Consejo Sectorial destaca que la calidad de la uva es buena, e incluso excelente en determinadas denominaciones de origen, gracias a una maduración adecuada y al equilibrio del azúcar y acidez. Esto permite prever que la calidad de los vinos obtenidos compense la reducción de la cantidad.

En cuanto al cierre de la campaña 2024/2025, las existencias finales totales de vino se situaron en 30,6 millones de hectolitros, lo que supone un 1,42% menos que el año anterior y un 13,18% por debajo de la media de los últimos cinco años.

Con unas existencias históricamente bajas y la baja producción que se espera, el sector afronta esta campaña con moderado optimismo, confiando en que la calidad del producto y la menor presión de los stocks que permitan una evolución más equilibrada del mercado.

Cooperativas Agro-alimentarias continuará monitorizando la evolución de la vendimia, aún en curso en algunas zonas productoras.