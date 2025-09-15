Cooperativas España actualiza a la baja su previsión de vendimia y la deja 34 millones de hectolitros, 3,5 millones menos de lo previsto

Cooperativas Agroalimentarias de España ha actualizado su previsión de vendimia 2024/2025 tras el complicado mes de agosto que ha sufrido el viñedo. En el mes de julio, el Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agro-alimentarias de España realizó una primera estimación de 37,5 millones de hectolitros de vino y mosto, que ahora se ve reducida a unos 34 millones de hectolitros, 3,5 millones menos de lo previsto inicialmente.

En su previsión, Cooperativas destaca que el viñedo ha estado expuesto este año a numerosas incidencias climáticas que han supuesto un desafío constante para los viticultores, especialmente las altas temperaturas y la sequía estival, que han repercutido en la merma de la cosecha y ese descenso de 3,5 millones menos de lo previsto el mes de julio.

Tal y como ha destacado el presidente sectorial, Fernando Ezquerro, “a pesar de estas dificultades, las lluvias registradas en determinados momentos de la campaña han supuesto un alivio y han contribuido a la recuperación de viñedos muy afectados por las sequías de años anteriores, con carácter general, se está recogiendo una uva de gran calidad, equilibrada en acidez y grado”.

Asimismo, hay que recordar que en distintas regiones españolas la aparición del mildiu ha provoca un significativo descenso de la producción esta vendimia.

Por otra parte, se han publicado los datos de cierre de la campaña 2024/2025, que reflejan unas existencias finales totales de vino de 30,6 millones de hectolitros, lo que supone un 1,42% menos que hace un año y un 13,18% por debajo de la media de los últimos cinco años. Destacan especialmente las bajas existencias de vino tinto y rosado, con 18,9 millones de hectolitros, un 10,19% menos que el año pasado y 17,8% por debajo de la media quinquenal.