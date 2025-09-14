Cooperativas deja claro que la propuesta de PAC es «un grave retroceso al renacionalizar la política agrícola y fragmentar el mercado único»

La presidencia de Cooperativas Agroalimentarias de España ha asegurado que las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y el futuro de la PAC suponen «un grave retroceso en la construcción europea, al renacionalizar la política agrícola y fragmentar el mercado único».

Durante una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Cooperativas ha dejado claro que la nueva propuesta de la PAC más allá de 2027 constituye una hoja de ruta estratégica para afrontar los retos del sector, y reafirma el papel clave de las cooperativas para la estructuración de productores agrícolas y ganaderos, la sostenibilidad medioambiental, la acción climática y la cohesión territorial en el medio rural, aunque consideran que «no está a la altura del momento histórico. Frente a un mundo en transformación, Europa necesita una PAC fuerte, integrada y con visión de futuro».

Estas orientaciones han permitido elaborar una primera valoración que ya ha sido trasladada al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y al comisario europeo de Agricultura, Christian Hanssen, con quien Cooperativas Agro-alimentarias de España mantendrá próximamente un encuentro en Bruselas.

La presidencia de Cooperativas Agro-alimentarias de España formada por Ángel Villafranca, Fulgencio Torres Moral, Cirilo Arnandis Núñez, Jerónima Bonafé Ramis y Santiago Martínez Gabaldón, y el director general, Gabriel Trenzado Falcón, han señalado que las propuestas presentadas por la Comisión son decepcionantes.

Entre las razones han destacado que renacionalizar la política agrícola «deja en manos de los Estados miembros la definición de políticas comunitarias, debilitando así el mercado único. También que el recorte presupuestario del 20%, pese al aumento del gasto global, resta competitividad y limita las inversiones necesarias en sostenibilidad, innovación y relevo generacional».

A esto se le suma la falta de transparencia y consulta, con una pérdida del papel del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de Agricultura. La Comisión Europea pone en riesgo la seguridad alimentaria europea, al romper con el mandato del Tratado de la UE de garantizar la producción de alimentos asequibles y de calidad», aseguran.

Tal y como ha destacado Ángel Villafranca “la propuesta presentada por la Comisión no está a la altura del momento histórico. Frente a un mundo en transformación, Europa necesita una PAC fuerte, integrada y con visión de futuro. Las propuestas de la Comisión van en dirección contraria y ponen en riesgo la cohesión europea, la competitividad del sector y el futuro de las zonas rurales”.

Cooperativas Agro-alimentarias de España trabajará con los colegisladores europeos para rectificar el rumbo y defender «una PAC robusta, que garantice el futuro del sector productor europeo y de las cooperativas como motor de desarrollo territorial, económico y social».