Cooperativas de toda Andalucía se han vuelto a reunir este lunes 1en Jaén, para analizar los últimos datos del mercado de aceite de oliva y avanzar en el mecanismo de autorregulación, de acuerdo a la legalidad vigente. Previamente, los representantes de aceite de oliva en las distintas provincias han mantenido una vista preparatoria, donde han acordado no secundar la manifestación del 9 de julio en Sevilla, por entender que es el momento de trabajar con ahínco en las medidas planteadas y no de llevar a cabo manifestaciones, máxime si no son consensuadas y no atienden a la unidad de acción que sí prevaleció en la concentración de la plaza de las Batallas de Jaén del pasado 29 de mayo.

Asimismo, desde el Consejo Sectorial de Aceite de Oliva se considera que se están produciendo avances significativos con las medidas planteadas, tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España que deslegitiman cualquier tipo de protesta en este momento.

Concretamente, se han dado a conocer los progresos en las gestiones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Interprofesional del Aceite de Oliva, así como el resultado de la reunión mantenida con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, el pasado lunes 24 de junio.

El encuentro con la titular de Agricultura andaluza reunió nuevamente a todas las organizaciones representativas y derivó en una declaración institucional de apoyo total, emanada de las propias reivindicaciones del sector, la cual fue aprobada en Consejo de Gobierno y en la que se insta a resolver la crisis mediante la actuación conjunta de las administraciones implicadas.

En este sentido, la Junta de Andalucía, con las medidas planteadas por esta administración, se compromete a trabajar en promoción, calidad, trazabilidad, herramientas de liquidez y concentración de la oferta, así como a garantizar el cumplimiento de la norma que prohíbe el uso de envases rellenables en bares y restaurantes. Paralelamente, solicita al Ministerio revisar la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, reforzar los instrumentos de inspección en frontera, actualizar los módulos del IRPF y defender ante Bruselas “de forma contundente” medidas como la autorregulación del sector y la actualización de los umbrales de precios para la activación del almacenamiento privado.

la federación entiende que la coyuntura es favorable para el sector, que está siendo escuchado y respaldado

Por otra parte, y a nivel de Ministerio de Agricultura, Cooperativas Agro-alimentarias continúa trabajando en las distintas opciones de autorregulación que permitan acomodar la oferta de aceite de oliva a la demanda, dentro de la más estricta legalidad, aprovechando los mecanismos previstos en la normativa comunitaria.

Entre ellas, para la federación prima la autorregulación obligatoria, en virtud de la aplicación del artículo 210 del Reglamento 1308/2013, vía extensión de norma a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Sin embargo, y mientras se consigue la legitimidad para llevarla a cabo, Cooperativas Agro-alimentarias apoya una autorregulación voluntaria, que podría realizarse por aplicación del artículo 209 del mismo Reglamento, cuya viabilidad puede resolverse con mayor celeridad.

En consecuencia, la federación entiende que la coyuntura es favorable para el sector, que está siendo escuchado y respaldado por las distintas administraciones, las cuales están actuando en su ámbito de competencias. Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, como organización, no secundará la movilización, si bien aquellas cooperativas que lo deseen pueden hacerlo, indudablemente, bajo su propia identidad.

En otro orden de cosas, el encuentro de hoy ha servido para analizar los últimos datos de campaña, que arrojan un ligero repunte de las cotizaciones, desde la semana 24, aunque todavía muy por debajo de las últimas campañas.

Los datos de salidas son, sin embargo positivos, con una comercialización total que supera ya el millón de toneladas, lo que supone un crecimiento del 17% en relación al ejercicio anterior. Las exportaciones han mejorado un 20%, mientras el mercado interior lo ha hecho en un 13%, representando el 37% de las ventas totales. La producción, por su parte, se reafirma como la más alta del histórico, con 1.785.900 toneladas, prácticamente un 50% por encima de la media de las últimas cuatro campañas.

Las cooperativas andaluzas volverán a reunirse nuevamente en dos semanas, un encuentro en el que avanzarán en la estimación de cosecha para la campaña 2019-2020, la cual se prevé con una importante reducción debido a la vecería del olivo y a las condiciones meteorológicas que están caracterizando este ejercicio. Según explica el presidente del Consejo Sectorial, Cristóbal Gallego, “las lluvias de abril engañaron a los árboles” y en este momento la falta de agua está provocando un importante descarte de frutos.