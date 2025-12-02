Convocada una manifestación-tractorada contras las tres Administraciones (europea, nacional y regional) «por ahogar al campo valenciano»

LA UNIÓ Llauradora ha organizado una manifestación-tractorada reivindicativa contras las tres Administraciones (la europea, la nacional y la regional) el próximo jueves 18 de diciembre en València «por ahogar al campo valenciano con sus malas políticas agrarias», con inicio a las 11 horas en el Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) y finalización ante la Delegación del Gobierno (Plaça del Temple).

El lema de la protesta es «Comisión Europea, Gobierno de España y Generalitat ahogan al campo valenciano» y con ella la organización pretende denunciar «la inacción conjunta de las tres Administraciones sin excepción, por acción u omisión, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del sector agrario valenciano».

LA UNIÓ reivindicará de nuevo así en las calles un Marco Financiero Plurianual y una PAC 2028-2034 justa y adecuada a la realidad productiva. También propugna la retirada de cargas administrativas y obligaciones digitales que dificultan el trabajo diario como es por ejemplo el Registro Digital de Tratamientos Fitosanitarios.

«SE CONFIGURA UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL EN EL CAMPO VALENCIANO POR LAS MALAS POLÍTICAS AGRARIAS DE LAS TRES ADMINISTRACIONES”

Otra de las propuestas de LA UNIÓ pasa por frenar el impacto de las importaciones de terceros países sobre los precios, la renta agraria y las plagas y enfermedades vegetales.

Otra de las peticiones de La Unió Llauradora i Ramadera es la reversión de los recientes recortes presupuestarios de fondos agrarios de la Generalitat (más de 54 millones de euros en el último mes) que afectan a explotaciones, zonas vulnerables y sectores en crisis. Tampoco el Gobierno de España ha desarrollado, pese a tenerlas aprobadas, las ayudas por la sequía en los sectores de la uva de vinificación en secano (85 millones de euros) y del olivar en secano (285 millones de euros).

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, considera que todas estas problemáticas y otras más provocan una «caída de rentas, el desplazamiento del producto local frente al importado, una mayor dependencia exterior, la pérdida de empleo en la actividad agraria y un riesgo creciente de abandono».

Peris indica que ante esta situación «se configura una situación de vulnerabilidad estructural en el campo valenciano por las malas políticas agrarias de las tres Administraciones que motiva la convocatoria de una movilización general del sector por parte de nuestra organización agraria».