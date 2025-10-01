Contundente rechazo agrario al acuerdo entre la UE y Marruecos y alerta sobre la falta de transparencia y respeto al derecho internacional

ASAJA ha mostrado su firme oposición a los intentos de la Unión Europea de cerrar un nuevo acuerdo comercial con Marruecos que concede preferencias arancelarias a los productos procedentes del Sáhara Occidental. La organización advierte de no solo la falta de transparencia sino que «dicho pacto sienta un peligroso precedente, socava la equidad del mercado y pone en tela de juicio el respeto de la UE por las resoluciones internacionales».

Una de las principales preocupaciones es el mecanismo de etiquetado propuesto, «ya que la creación de un nuevo código o designación para los productos saharauis, presentándolos como si fueran de origen marroquí, constituye un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para los productores europeos. Este sistema permite que las mercancías entren en el mercado de la UE sin pagar los aranceles legalmente exigibles».

Por eso, la organización insiste en la falta de transparencia y pide «un etiquetado de origen obligatorio, claro y verificable, que garantice la plena trazabilidad y evite prácticas fraudulentas en las fronteras de la UE».

Asimismo, más allá de las implicaciones comerciales, ASAJA recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo y jurídicamente distinto de Marruecos. «Por lo tanto, ninguna inversión o flujo financiero puede sustituir el derecho del pueblo saharaui a determinar libremente su propio futuro. Confundir el apoyo financiero con el consentimiento democrático representa un grave error político y jurídico».

Por lo tanto, instan a las instituciones de la UE a que reconsideren el acuerdo en su forma actual y exigen «tanto la plena transparencia en el etiquetado de los productos como el respeto de los derechos políticos y jurídicos del pueblo saharaui, de modo que la política comercial de la UE siga siendo coherente con los principios de equidad, responsabilidad y primacía del Derecho internacional».