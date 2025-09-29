Bruselas propone modificar y sustituir en una semana el pacto con Marruecos sobre agricultura que la Justicia UE anuló por obviar al Sáhara

La Comisión Europea (CE) ha propuesto modificar y sustituir el acuerdo comercial de 2019 entre la Unión Europea y Marruecos sobre productos agrícolas que el Tribunal de Justicia Europeo anuló el año pasado al considerar que el pueblo del Sáhara Occidental no le dio su consentimiento, según confirmó este lunes a Efeagro el propio Ejecutivo comunitario.

Si bien la corte comunitaria anuló ese acuerdo sobre productos agrícolas en una sentencia el 4 de octubre de 2024, decidió mantenerlo en vigor durante doce meses más, una prórroga que vence en los próximos días. Ante el vencimiento de la prórroga, la CE ha propuesto la modificación del acuerdo.

«La Comisión la semana pasada adoptó una propuesta para una decisión del Consejo (institución que reúne a los Estados miembros) sobre un nuevo acuerdo internacional con Marruecos en la forma de un intercambio de cartas», declaró el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill.

Añadió que la nueva propuesta «extiende las preferencias arancelarias previstas en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental» y «sustituye» el pacto anulado por el Tribunal de Justicia de la UE.

Gill señaló que se espera que los Estados miembros en el Consejo adopten la propuesta de la Comisión antes del próximo 4 de octubre «para la firma y aplicación provisional del acuerdo».

QUIERE CAMBIAR LOS «CERTIFICADOS DE ORIGEN», ADEMÁS DE MODIFICAR EL REGLAMENTO DELEGADO DE LA COMISIÓN SOBRE EL ETIQUETADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS

«El debate en el Parlamento Europeo tendrá lugar en las próximas semanas. Una vez que ambos colegisladores (Eurocámara y Estados miembros) den su consentimiento, el acuerdo internacional se puede concluir», explicó el portavoz.

Agregó que la UE también pretende adoptar una decisión del Consejo de Asociación entre la UE y Marruecos sobre «certificados de origen», además de modificar el reglamento delegado de la Comisión sobre el etiquetado de frutas y hortalizas.

«Marruecos es un socio estratégico para la UE. A lo largo de los años, hemos construido una asociación sólida basada en acciones conjuntas y concretas. Esta se extiende a una amplia gama de áreas, incluida en primer lugar el comercio, pero también la migración y movilidad, el progreso social, la sostenibilidad medioambiental, la seguridad, el ámbito digital y la cultura. Para llevar esta asociación al siguiente nivel, la UE pretende lanzar una asociación estratégica con Marruecos», expuso Gill.

El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas, y alegó que el pueblo del Sáhara Occidental no les dio su consentimiento.

No obstante, en el caso del convenio relativo a las medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, la corte con sede en Luxemburgo decidió mantenerlo en vigor durante doce meses más a partir de la fecha de la sentencia, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.

En 2019 el Frente Polisario, que afirma representar al pueblo del Sáhara Occidental, interpuso ante el Tribunal General de la UE, primera instancia judicial del club comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete.

Al considerar que la Unión y Marruecos habían celebrado acuerdos aplicables al Sáhara Occidental sin haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, el Tribunal General en 2021 anuló los acuerdos, aunque mantuvo temporalmente sus efectos.

La Comisión Europea y el Consejo de la UE recurrieron esa decisión ante el TJUE, la instancia judicial superior del club comunitario.

En la sentencia dictada el 4 de octubre de 2024, el TJUE desestimó los recursos de la Comisión y del Consejo.