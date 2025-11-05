Continúa la tendencia alcista de los cereales en León, aunque lejos de las pretensiones de los productores, impulsada por las retenciones y el dólar, y la patata por lo suelos

En la sesión de la lonja de León celebrada este miércoles 5, ha continuado la tendencia alcista de los cereales que venimos observando en las últimas sesiones, la oferta es muy limitada y el agricultor no solo español sino del resto del mundo, no está dispuesto de momento a vender a estos precios y por tanto la demanda no se cubre. Esta tendencia que había comenzado por la cebada se ha trasladado al resto de cereales, el maíz es el único que repite precio puesto que estamos inmersos en plena campaña de recolección, aunque está en la misma situación que el resto.

También cabe destacar esta tendencia alcista en los cereales se debe a que el tipo de cambio Euro Dólar (EUR/USD), ayuda también a que el cereal europeo sea más competitivo en los mercados mundiales, el cambio actual por debajo de 1,15 dólar por euro, no se alcanzaba desde el mes de julio.

En otro orden de cosas, la entrada en vigor el 01 de enero de 2.026 del reglamento de desforestación en la Unión Europea, obliga a los productos importados a demostrar su trazabilidad y que no se hayan producido en tierras deforestadas, esto está provocando un caos y un descontrol en la importación de soja que ha desaparecido de los puertos y se puede decir que hoy no está este producto disponible, lo que ha incrementado su precio y a la vez a arrastrado a otros que contienen proteína como el girasol y los DDGS, subproducto derivado del maíz, que se produce en las plantas de bioetanol después de su extracción.

Los precios de la patata siguen en caída libre, con caídas de hasta 50 euros, con los almacenes llenos y sin venta, en algunos casos incluso hay patatas contratadas en los remolques del agricultor sin poder descargar, y con fincas retrasando su recolección por la falta de espacio.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 05-11-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 193,00 194,00 ▲ Cebada ** 185,00 187,00 ▲ Triticale 184,00 185,00 ▲ Centeno 166,00 167,00 ▲ Avena 136,00 137,00 ▲ Maíz * 215,00 215,00 =

* Maíz destino secadero

** Cebada peso específico por encima de 60

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,40 1,40 = Negra 2,90 2,90 = Palmeña Redonda 2,00 2,00 = Planchada 2,05 2,05 = Plancheta 2,10 2,10 = Pinta 1,10 1,10 = Riñón de León 1,55 1,55 = Redonda 1,40 1,40 =