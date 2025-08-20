Continúa la estabilidad en el sector de los cereales, pero en un mercado que, por ahora, no tiene signos de recuperación

En el sector de los cereales continúa la estabilidad en la última sesión de la lonja de León, pero con el temor a un mercado debilitado que no da señales de recuperación, solo el maíz se desmarca de esta tendencia con una bajada testimonial de un euro en tonelada.
Repetición del precio del forraje y la paja con una perspectiva de estabilidad, puestos que hay una amplia oferta.
La colza repite el precio casi desde su inicio en julio marcado en 405 euros la tonelada, la próxima sesión seguramente será eliminada de la plantilla de cotizaciones y se dará por finalizada la presente campaña.
Donde no continúa la estabilidad es en los lechazos. Ante la poca oferta, puesto que las parideras importantes comenzarán en octubre, junto a un incremento del consumo debido a la época estacional de un mes de agosto cargado de fiestas y celebraciones familiares, en las cuales el lechazo sigue siendo un plato al que no se quiere renuncia, se ha producido un incremento de los precios
En la carne de vacuno, también leve subida animada igualmente como en el caso del ovino por el incremento del consumo.
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
|CEREALES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Trigo Pienso
|194,00
|194,00
|=
|Cebada **
|177,00
|177,00
|=
|Triticale
|183,00
|183,00
|=
|Centeno
|165,00
|165,00
|=
|Avena
|136,00
|136,00
|=
|Maíz *
|214,00
|213,00
|▼
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
|COLZA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Colza sostenible
|405,00
|405,00
|=
Calidad tipo 9-2-42
|FORRAJES
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/t
|€/t
|Alfalfa paquete rama
|160,00
|160,00
|=
|Alfalfa paquete deshidratado
|200,00
|200,00
|=
|Paja 1ª (Cebada)
|29,00
|29,00
|=
|Veza forraje de 1ª
|120,00
|120,00
|=
|Forraje
|80,00
|80,00
|=
|LECHE DE VACA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/Litro
|€/Litro
|Leche de vaca
|0,520*
|0,520*
|=
* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
|LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|Euros/E.Q.
|Euros/E.Q.
|Leche de oveja
|0,10217*
|0,10217*
|=
|Leche de cabra
|0,11119*
|0,11119*
|=
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes julio.
Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,18 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
|OVINO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Lechazos hasta 12 kg
|6,60
|7,00
|▲
|Cabritos hasta 11 kg
|6,60
|7,00
|▲
|€/Unidad
|€/Unidad
|Corderos 12,1-15 kg
|95,00
|95,00
|=
|Corderos 15,1-18 kg
|100,00
|100,00
|=
|Corderos 18,1-23 kg
|100,00
|100,00
|=
|Corderos 23,1-27 kg
|110,00
|110,00
|=
|Corderos 27,1-35 kg
|120,00
|120,00
|=
|Ovejas vida merina
|130,00
|130,00
|=
|Ovejas vida leche
|90,00
|90,00
|=
|Ovejas vida Assaf (Sin carta)
|180,00
|180,00
|=
|€/kg Vivo
|€/kg Vivo
|Ovejas sacrificio 1ª
|1,20/1,50
|1,20/1,50
|=
|Ovejas sacrificio 2ª
|0,50/1,20
|0,50/1,20
|=
|VACUNO
|COTIZACION
ANTERIOR
|COTIZACION
ACTUAL
|DIF.
|GANADO VIDA
|€/Unidad
|€/Unidad
|Frisones
|270,00
|270,00
|=
|Pasteros macho (200 kg)
|1.240,00
|1.240,00
|=
|Pasteros hembra (200 kg)
|1.050,00
|1.050,00
|=
|BOVINO CARNE
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Hembras 180-200 kg.
|U
|6,95
|7,00
|▲
|R
|6,85
|6,90
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Hembras 201-250 kg.
|U
|6,95
|7,00
|▲
|R
|6,85
|6,90
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Hembras más 250 kg.
|U
|6,95
|7,00
|▲
|R
|6,85
|6,90
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Machos 200-250 kg.
|U
|6,85
|6,90
|▲
|R
|6,75
|6,80
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Machos 251-300 kg.
|U
|6,85
|6,90
|▲
|R
|6,75
|6,80
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|Machos más de 300 kg.
|U
|6,85
|6,90
|▲
|R
|6,75
|6,80
|▲
|O
|6,25
|6,25
|=
|VACAS SACRIFICIO
|€/Kg. Canal
|€/Kg. Canal
|Fábrica y Segunda
|4,00/5,00
|4,00/5,00
|=
|Primera y Extra (Engrasada)
|5,00/6,20
|5,00/6,20
|=