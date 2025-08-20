Continúa la estabilidad en el sector de los cereales, pero en un mercado que, por ahora, no tiene signos de recuperación

En el sector de los cereales continúa la estabilidad en la última sesión de la lonja de León, pero con el temor a un mercado debilitado que no da señales de recuperación, solo el maíz se desmarca de esta tendencia con una bajada testimonial de un euro en tonelada.

Repetición del precio del forraje y la paja con una perspectiva de estabilidad, puestos que hay una amplia oferta.

La colza repite el precio casi desde su inicio en julio marcado en 405 euros la tonelada, la próxima sesión seguramente será eliminada de la plantilla de cotizaciones y se dará por finalizada la presente campaña.

Donde no continúa la estabilidad es en los lechazos. Ante la poca oferta, puesto que las parideras importantes comenzarán en octubre, junto a un incremento del consumo debido a la época estacional de un mes de agosto cargado de fiestas y celebraciones familiares, en las cuales el lechazo sigue siendo un plato al que no se quiere renuncia, se ha producido un incremento de los precios

En la carne de vacuno, también leve subida animada igualmente como en el caso del ovino por el incremento del consumo.

Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las variaciones a la hora de cotizar en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.

LONJA AGROPECUARIA DE LEÓN

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 20-08-2025

Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 194,00 194,00 = Cebada ** 177,00 177,00 = Triticale 183,00 183,00 = Centeno 165,00 165,00 = Avena 136,00 136,00 = Maíz * 214,00 213,00 ▼

* Maíz con menos del 15% de humedad.

** Cebada peso específico por encima de 60

COLZA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Colza sostenible 405,00 405,00 =

Calidad tipo 9-2-42

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 160,00 160,00 = Alfalfa paquete deshidratado 200,00 200,00 = Paja 1ª (Cebada) 29,00 29,00 = Veza forraje de 1ª 120,00 120,00 = Forraje 80,00 80,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Leche de vaca 0,520* 0,520* =

* Precio leche entregada mes julio-agosto-septiembre

3,7 materia Grasa

3,10 proteína

Certificaciones

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,10217* 0,10217* = Leche de cabra 0,11119* 0,11119* =

E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes julio.

Media provincia León E.Q. mes de julio leche oveja 11,18 y leche cabra 7,74 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg 6,60 7,00 ▲ Cabritos hasta 11 kg 6,60 7,00 ▲ €/Unidad €/Unidad Corderos 12,1-15 kg 95,00 95,00 = Corderos 15,1-18 kg 100,00 100,00 = Corderos 18,1-23 kg 100,00 100,00 = Corderos 23,1-27 kg 110,00 110,00 = Corderos 27,1-35 kg 120,00 120,00 = Ovejas vida merina 130,00 130,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf (Sin carta) 180,00 180,00 = €/kg Vivo €/kg Vivo Ovejas sacrificio 1ª 1,20/1,50 1,20/1,50 = Ovejas sacrificio 2ª 0,50/1,20 0,50/1,20 =